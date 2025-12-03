Понад 2,5 тисячі заблокованих сайтів та мільйони штрафів: оприлюднено підсумки роботи PlayCity
Київ • УНН
Державне агентство PlayCity за півроку оновило правила ринку азартних ігор, заблокувало понад 2500 онлайн-казино та стягнуло понад 52 млн грн штрафів за незаконну рекламу. Також перезапущено ринок лотерей, що принесе мільярди гривень до бюджету.
Михайло Федоров оприлюднив результати перших шести місяців роботи державного агентства PlayCity. Серед них: оновлення правил ринку азартних ігор, боротьба з нелегальним контентом та перезапуск лотерейного сектору. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Півроку тому ми запустили державне агентство PlayCity, яке трансформує підходи до регуляції грального ринку. Агентство вже почало боротьбу з незаконною рекламою та системне очищення ринку від нелегальних організаторів азартних ігор
За пів року роботи PlayCity оновило законодаввство. Уряд ухвалив низку рішень, у результаті яких, з’явилися сучасні стандарти відповідальної гри та оновлені ліцензійні умови. Вперше в Україні запроваджено ліміти на участь в азартних іграх.
На тлі відновлення процесу ліцензування, надходження до бюджету від ліцензій перевищили 1,4 млрд грн. Федоров зазначає, що прозорі правила допомогли вивести частину ринку з тіні.
Також, заблоковано понад 2 500 онлайн-казино, видалено понад 280 сторінок у соцмережах, які містили незаконну рекламу азартних ігор. За просування нелегального контенту блогери та медіа отримали штрафи більш ніж на 52 млн грн.
Прозорість та безпека. Позбавляємо ліцензій компанії за звʼязки з рф, запустили, створюємо новий реєстр лудоманів. За порушення процесу звітності влітку організатори отримали штрафи на 13,6 млн грн
До тогож, вперше за 12 років перезапущено ринок лотерей. До цього він працював у "сірій" зоні, через що бюджет недоотримав мільярди гривень. Тепер ця сфера працюватиме у правовому полі та сплачуватиме всі податки і ліцензійні платежі у повному обсязі.
Продовжуємо реформувати гральний ринок. Цифровізуємо процеси, знищуємо корупцію та стимулюємо надходження до бюджету
Державне агентство PlayCity повідомило, що Державна система онлайн-моніторингу (ДСОМ) азартних ігор буде запущена у дві черги, з орієнтовним терміном повноцінного запуску другої черги у грудні 2026 року. Перша черга ДСОМ, розробка якої розпочалася у вересні 2025 року, коштуватиме майже 26 млн грн і дозволить моніторити перекази коштів гравців та їх ідентифікатори.