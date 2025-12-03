$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 968 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 3500 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 7250 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 10888 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 16143 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 19535 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 22338 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28516 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36066 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29982 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Понад 2,5 тисячі заблокованих сайтів та мільйони штрафів: оприлюднено підсумки роботи PlayCity

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Державне агентство PlayCity за півроку оновило правила ринку азартних ігор, заблокувало понад 2500 онлайн-казино та стягнуло понад 52 млн грн штрафів за незаконну рекламу. Також перезапущено ринок лотерей, що принесе мільярди гривень до бюджету.

Понад 2,5 тисячі заблокованих сайтів та мільйони штрафів: оприлюднено підсумки роботи PlayCity

Михайло Федоров оприлюднив результати перших шести місяців роботи державного агентства PlayCity. Серед них: оновлення правил ринку азартних ігор, боротьба з нелегальним контентом та перезапуск лотерейного сектору. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Півроку тому ми запустили державне агентство PlayCity, яке трансформує підходи до регуляції грального ринку. Агентство вже почало боротьбу з незаконною рекламою та системне очищення ринку від нелегальних організаторів азартних ігор

- йдеться у дописі.

За пів року роботи PlayCity оновило законодаввство. Уряд ухвалив низку рішень, у результаті яких, з’явилися сучасні стандарти відповідальної гри та оновлені ліцензійні умови. Вперше в Україні запроваджено ліміти на участь в азартних іграх.

На тлі відновлення процесу ліцензування, надходження до бюджету від ліцензій перевищили 1,4 млрд грн. Федоров зазначає, що прозорі правила допомогли вивести частину ринку з тіні.

Також, заблоковано понад 2 500 онлайн-казино, видалено понад 280 сторінок у соцмережах, які містили незаконну рекламу азартних ігор. За просування нелегального контенту блогери та медіа отримали штрафи більш ніж на 52 млн грн.

Прозорість та безпека. Позбавляємо ліцензій компанії за звʼязки з рф, запустили, створюємо новий реєстр лудоманів. За порушення процесу звітності влітку організатори отримали штрафи на 13,6 млн грн

- повідомляє Михайло Федоров.

До тогож, вперше за 12 років перезапущено ринок лотерей. До цього він працював у "сірій" зоні, через що бюджет недоотримав мільярди гривень. Тепер ця сфера працюватиме у правовому полі та сплачуватиме всі податки і ліцензійні платежі у повному обсязі.

Продовжуємо реформувати гральний ринок. Цифровізуємо процеси, знищуємо корупцію та стимулюємо надходження до бюджету

- наголосив посадовець.

Нагадаємо

Державне агентство PlayCity повідомило, що Державна система онлайн-моніторингу (ДСОМ) азартних ігор буде запущена у дві черги, з орієнтовним терміном повноцінного запуску другої черги у грудні 2026 року. Перша черга ДСОМ, розробка якої розпочалася у вересні 2025 року, коштуватиме майже 26 млн грн і дозволить моніторити перекази коштів гравців та їх ідентифікатори.

Алла Кіосак

