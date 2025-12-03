Понад 2,5 тисячі заблокованих сайтів та мільйони штрафів: оприлюднено підсумки роботи PlayCity

Михайло Федоров оприлюднив результати перших шести місяців роботи державного агентства PlayCity. Серед них: оновлення правил ринку азартних ігор, боротьба з нелегальним контентом та перезапуск лотерейного сектору. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Півроку тому ми запустили державне агентство PlayCity, яке трансформує підходи до регуляції грального ринку. Агентство вже почало боротьбу з незаконною рекламою та системне очищення ринку від нелегальних організаторів азартних ігор - йдеться у дописі.

За пів року роботи PlayCity оновило законодаввство. Уряд ухвалив низку рішень, у результаті яких, з’явилися сучасні стандарти відповідальної гри та оновлені ліцензійні умови. Вперше в Україні запроваджено ліміти на участь в азартних іграх.

На тлі відновлення процесу ліцензування, надходження до бюджету від ліцензій перевищили 1,4 млрд грн. Федоров зазначає, що прозорі правила допомогли вивести частину ринку з тіні.

Також, заблоковано понад 2 500 онлайн-казино, видалено понад 280 сторінок у соцмережах, які містили незаконну рекламу азартних ігор. За просування нелегального контенту блогери та медіа отримали штрафи більш ніж на 52 млн грн.

Прозорість та безпека. Позбавляємо ліцензій компанії за звʼязки з рф, запустили, створюємо новий реєстр лудоманів. За порушення процесу звітності влітку організатори отримали штрафи на 13,6 млн грн - повідомляє Михайло Федоров.

До тогож, вперше за 12 років перезапущено ринок лотерей. До цього він працював у "сірій" зоні, через що бюджет недоотримав мільярди гривень. Тепер ця сфера працюватиме у правовому полі та сплачуватиме всі податки і ліцензійні платежі у повному обсязі.

Продовжуємо реформувати гральний ринок. Цифровізуємо процеси, знищуємо корупцію та стимулюємо надходження до бюджету - наголосив посадовець.

Нагадаємо

Державне агентство PlayCity повідомило, що Державна система онлайн-моніторингу (ДСОМ) азартних ігор буде запущена у дві черги, з орієнтовним терміном повноцінного запуску другої черги у грудні 2026 року. Перша черга ДСОМ, розробка якої розпочалася у вересні 2025 року, коштуватиме майже 26 млн грн і дозволить моніторити перекази коштів гравців та їх ідентифікатори.