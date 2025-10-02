$41.220.08
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск

Київ • УНН

 • 5522 перегляди

Державне агентство PlayCity повідомило, що Державна система онлайн-моніторингу (ДСОМ) азартних ігор буде запущена у дві черги, з орієнтовним терміном повноцінного запуску другої черги у грудні 2026 року. Перша черга ДСОМ, розробка якої розпочалася у вересні 2025 року, коштуватиме майже 26 млн грн і дозволить моніторити перекази коштів гравців та їх ідентифікатори.

Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск

Створення Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) азартних ігор буде відбуватись послідовно у дві черги. Орієнтовний термін запуску другої черги ДСОМ очікується у грудні 2026 року. Про це УНН повідомило Державне агентство України PlayCity у відповідь на запит.

Деталі

Повідомляється, що створення Державної системи онлайн-моніторингу буде відбуватись послідовно у дві черги.

Так, Державне агентство України ПлейСіті уклало договір з ТОВ "Комп’ютерні інформаційні технології" щодо розробки першої частини Держсистеми онлайн-моніторингу азартних ігор за майже 26 млн грн.

З 23 вересня команда розпочала розробку Держсистеми онлайн-моніторингу, а вже наприкінці року планується запустити першу чергу системи.

ПлейСіті повідомляє, що у рамках створення у 2025 році першої черги ДСОМ передбачено реалізацію функціоналу з отримання в режимі реального часу від онлайн-систем організаторів азартних ігор інформації щодо:

· здійснення гравцем переказу коштів організатору азартних ігор;

· придбання гравцем ігрових замінників гривні;

· обміну ігрових замінників гривні на грошові кошти;

· переказу коштів організатором азартних ігор на рахунок гравця;

· унікального ідентифікатора кожного гравця.

Інформація до ДСОМ надсилатиметься від онлайн-систем організаторів азартних ігор у режимі реального часу з використанням API.

Також уся інформація збиратиметься та зберігатиметься у неперсоніфікованому вигляді.

PlayCity заблокувало 22 Instagram-акаунти на 2,8 млн загальної аудиторії за незаконну рекламу азартних ігор08.09.25, 18:18 • 3937 переглядiв

Коли буде оголошено тендер на розробку другої черги Держсистеми онлайн-моніторингу

Тендер на розробку другої черги ДСОМ планується оголосити у 2026 році, після повноцінного запуску першої черги та формування на основі її результатів уточнених технічних вимог до наступного етапу системи 

- йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що у 2026 році заплановано реалізацію другої черги ДСОМ, в рамках якої буде забезпечено отримання всієї інформації, передбаченої Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", зокрема:

· кожної ставки, прийнятої в азартну гру;

· повернутих ставок;

· виплат виграшів в азартні ігри;

· перерахування коштів організатором азартних ігор на рахунок гравця, у тому числі у разі повернення ставок або коштів, внесених гравцем для участі в азартних іграх;

· ігрового балансу таких гравців;

· форми розрахунків при організації та проведенні азартних ігор;

· зареєстрованих ставок та/або сум придбаних гравцем ігрових замінників гривні.

Вказується, що за результатами реалізації всього проекту в ДСОМ всі дії (у тому числі всі ставки) будуть фіксуватися.

У ПлейСіті зазначається, що орієнтовна вартість другої черги буде визначена після формування технічних вимог до створення ДСОМ (друга черга) та подання запиту цінових пропозицій учасникам ринку відповідно до абзаців одинадцятого та дванадцятого пункту 1 розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275.

Коли повний запуск Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) у сфері азартних ігор

Наказом від 21 серпня 2025 року № 62-ОД Агентством ПлейСіті затверджено план заходів зі створення та впровадження Державної системи онлайн-моніторингу та електронних реєстрів організаторів азартних ігор, відповідно до якого орієнтовний термін запуску ДСОМ (друга черга) очікується у грудні 2026 року 

- йдеться у відповіді на запит.

Доповнення

У березні 2025 року в Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ.

У вересні Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity розпочало видачу ліцензій.

Анна Мурашко

СуспільствоТехнології
Україна