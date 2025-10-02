$41.220.08
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск

Киев • УНН

 • 4418 просмотра

Государственное агентство PlayCity сообщило, что Государственная система онлайн-мониторинга (ГСОМ) азартных игр будет запущена в две очереди, с ориентировочным сроком полноценного запуска второй очереди в декабре 2026 года. Первая очередь ГСОМ, разработка которой началась в сентябре 2025 года, будет стоить почти 26 млн грн и позволит мониторить переводы средств игроков и их идентификаторы.

Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск

Создание Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) азартных игр будет происходить последовательно в две очереди. Ориентировочный срок запуска второй очереди ГСОМ ожидается в декабре 2026 года. Об этом УНН сообщило Государственное агентство Украины PlayCity в ответ на запрос.

Детали

Сообщается, что создание Государственной системы онлайн-мониторинга будет происходить последовательно в две очереди.

Так, Государственное агентство Украины ПлейСити заключило договор с ООО "Компьютерные информационные технологии" по разработке первой части Госсистемы онлайн-мониторинга азартных игр за почти 26 млн грн.

С 23 сентября команда приступила к разработке Госсистемы онлайн-мониторинга, а уже в конце года планируется запустить первую очередь системы.

ПлейСити сообщает, что в рамках создания в 2025 году первой очереди ГСОМ предусмотрена реализация функционала по получению в режиме реального времени от онлайн-систем организаторов азартных игр информации относительно:

· осуществления игроком перевода средств организатору азартных игр;

· приобретения игроком игровых заменителей гривны;

· обмена игровых заменителей гривны на денежные средства;

· перевода средств организатором азартных игр на счет игрока;

· уникального идентификатора каждого игрока.

Информация в ГСОМ будет поступать от онлайн-систем организаторов азартных игр в режиме реального времени с использованием API.

Также вся информация будет собираться и храниться в неперсонифицированном виде.

PlayCity заблокировало 22 Instagram-аккаунта с общей аудиторией 2,8 млн за незаконную рекламу азартных игр08.09.25, 18:18 • 3937 просмотров

Когда будет объявлен тендер на разработку второй очереди Госсистемы онлайн-мониторинга

Тендер на разработку второй очереди ГСОМ планируется объявить в 2026 году, после полноценного запуска первой очереди и формирования на основе ее результатов уточненных технических требований к следующему этапу системы 

- говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что в 2026 году запланирована реализация второй очереди ГСОМ, в рамках которой будет обеспечено получение всей информации, предусмотренной Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", в частности:

· каждой ставки, принятой в азартную игру;

· возвращенных ставок;

· выплат выигрышей в азартные игры;

· перечисления средств организатором азартных игр на счет игрока, в том числе в случае возврата ставок или средств, внесенных игроком для участия в азартных играх;

· игрового баланса таких игроков;

· формы расчетов при организации и проведении азартных игр;

· зарегистрированных ставок и/или сумм приобретенных игроком игровых заменителей гривны.

Указывается, что по результатам реализации всего проекта в ГСОМ все действия (в том числе все ставки) будут фиксироваться.

В ПлейСити отмечается, что ориентировочная стоимость второй очереди будет определена после формирования технических требований к созданию ГСОМ (вторая очередь) и подачи запроса ценовых предложений участникам рынка в соответствии с абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 1 раздела III Примерной методики определения ожидаемой стоимости предмета закупки, утвержденной приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 18 февраля 2020 года № 275.

Когда полный запуск Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) в сфере азартных игр

Приказом от 21 августа 2025 года № 62-ОД Агентством ПлейСити утвержден план мероприятий по созданию и внедрению Государственной системы онлайн-мониторинга и электронных реестров организаторов азартных игр, в соответствии с которым ориентировочный срок запуска ГСОМ (вторая очередь) ожидается в декабре 2026 года 

- говорится в ответе на запрос.

Дополнение

В марте 2025 года в Украине создали госагентство "ПлейСити" на замену ликвидированной КРАИЛ.

В сентябре Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity начало выдачу лицензий.

Анна Мурашко

ОбществоТехнологии
Украина