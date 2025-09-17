PlayCity розпочало видачу ліцензій: бюджет поповниться на 50 мільйонів доларів

Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity розпочало видачу ліцензій. Про це повідомляє УНН з посиланням на PlayCity.

Як зазначили в агентстві, бюджет додатково поповниться на 50 мільйонів доларів. Там додали, що вже отримали перші запити у трьох наступних напрямах:

Метою агентства, за їх же словами, є створення "прозорого, цивілізованого ринку азартних ігор із чіткими правилами та однаковими вимогами для всіх учасників".

Він має працювати як повноцінний сектор економіки, що стабільно наповнює бюджет. Надходження до держбюджету з галузі спрямуємо на посилення обороноздатності країни