PlayCity розпочало видачу ліцензій: бюджет поповниться на 50 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Державне агентство PlayCity почало видавати ліцензії для онлайн-казино, B2B-виробників софту та грального обладнання. Очікується додаткове надходження до бюджету в розмірі 50 мільйонів доларів.

Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity розпочало видачу ліцензій. Про це повідомляє УНН з посиланням на PlayCity.

Деталі

Як зазначили в агентстві, бюджет додатково поповниться на 50 мільйонів доларів. Там додали, що вже отримали перші запити у трьох наступних напрямах:

  • для онлайн-казино;
    • для B2B-виробників софту;
      • для грального обладнання.

        Метою агентства, за їх же словами, є створення "прозорого, цивілізованого ринку азартних ігор із чіткими правилами та однаковими вимогами для всіх учасників".

        Він має працювати як повноцінний сектор економіки, що стабільно наповнює бюджет. Надходження до держбюджету з галузі спрямуємо на посилення обороноздатності країни

        - заявили в PlayCity.

        Нагадаємо

        Офіс Генерального прокурора забезпечив передачу до державного бюджету України арештованих активів онлайн-казино "Pin-Up" у розмірі понад 2,6 мільярди гривень.

        Євген Устименко

