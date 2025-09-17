PlayCity розпочало видачу ліцензій: бюджет поповниться на 50 мільйонів доларів
Київ • УНН
Державне агентство PlayCity почало видавати ліцензії для онлайн-казино, B2B-виробників софту та грального обладнання. Очікується додаткове надходження до бюджету в розмірі 50 мільйонів доларів.
Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity розпочало видачу ліцензій. Про це повідомляє УНН з посиланням на PlayCity.
Деталі
Як зазначили в агентстві, бюджет додатково поповниться на 50 мільйонів доларів. Там додали, що вже отримали перші запити у трьох наступних напрямах:
- для онлайн-казино;
- для B2B-виробників софту;
- для грального обладнання.
Метою агентства, за їх же словами, є створення "прозорого, цивілізованого ринку азартних ігор із чіткими правилами та однаковими вимогами для всіх учасників".
Він має працювати як повноцінний сектор економіки, що стабільно наповнює бюджет. Надходження до держбюджету з галузі спрямуємо на посилення обороноздатності країни
Нагадаємо
