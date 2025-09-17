$41.180.06
09:20 • 2028 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
05:30 • 12703 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 15759 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 62918 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 88131 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 46905 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 59268 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 87351 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30754 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 62255 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
PlayCity начало выдачу лицензий: бюджет пополнится на 50 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Государственное агентство PlayCity начало выдавать лицензии для онлайн-казино, B2B-производителей софта и игорного оборудования. Ожидается дополнительное поступление в бюджет в размере 50 миллионов долларов.

PlayCity начало выдачу лицензий: бюджет пополнится на 50 миллионов долларов

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity начало выдачу лицензий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на PlayCity.

Подробности

Как отметили в агентстве, бюджет дополнительно пополнится на 50 миллионов долларов. Там добавили, что уже получили первые запросы по трем следующим направлениям:

  • для онлайн-казино;
    • для B2B-производителей софта;
      • для игорного оборудования.

        Целью агентства, по их же словам, является создание "прозрачного, цивилизованного рынка азартных игр с четкими правилами и одинаковыми требованиями для всех участников".

        Он должен работать как полноценный сектор экономики, стабильно наполняющий бюджет. Поступления в госбюджет из отрасли направим на усиление обороноспособности страны

        - заявили в PlayCity.

        Напомним

        Офис Генерального прокурора обеспечил передачу в государственный бюджет Украины арестованных активов онлайн-казино "Pin-Up" в размере более 2,6 миллиарда гривен.

        Евгений Устименко

        ОбществоЭкономика
        Генеральный прокурор Украины
        Украина