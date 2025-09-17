PlayCity начало выдачу лицензий: бюджет пополнится на 50 миллионов долларов
Киев • УНН
Государственное агентство PlayCity начало выдавать лицензии для онлайн-казино, B2B-производителей софта и игорного оборудования. Ожидается дополнительное поступление в бюджет в размере 50 миллионов долларов.
Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity начало выдачу лицензий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на PlayCity.
Подробности
Как отметили в агентстве, бюджет дополнительно пополнится на 50 миллионов долларов. Там добавили, что уже получили первые запросы по трем следующим направлениям:
- для онлайн-казино;
- для B2B-производителей софта;
- для игорного оборудования.
Целью агентства, по их же словам, является создание "прозрачного, цивилизованного рынка азартных игр с четкими правилами и одинаковыми требованиями для всех участников".
Он должен работать как полноценный сектор экономики, стабильно наполняющий бюджет. Поступления в госбюджет из отрасли направим на усиление обороноспособности страны
Напомним
Офис Генерального прокурора обеспечил передачу в государственный бюджет Украины арестованных активов онлайн-казино "Pin-Up" в размере более 2,6 миллиарда гривен.