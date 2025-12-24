Ліцензії для грального бізнесу можна буде отримати через Дію
Київ • УНН
Уряд ухвалив постанову, що дозволяє подавати заяви на ліцензії для азартних ігор через Дію. Це важливий крок до цифровізації та прозорості грального бізнесу.
Уряд прийняв постанову про подання заяви на отримання ліцензії у сфері азартних ігор через Дію. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.
Деталі
Він зазначив, що це важливий крок до повної цифровізації та прозорості сфери грального бізнесу.
Вже незабаром запустимо відповідну послугу. Компанії зможуть подавати заявки на отримання ліцензії онлайн, без паперів та візитів до держагентства PlayCity. Ще більше зручності для бізнесу та прозорості для держави
Федоров додав, що рішення про видачу ліцензій наразі прийматиме PlayCity, компанії отримуватимуть повідомлення у Дії. Наступний крок — повна автоматизація процесу видачі ліцензій, де рішення ухвалює система на підставі чітких критеріїв.
Понад 2,5 тисячі заблокованих сайтів та мільйони штрафів: оприлюднено підсумки роботи PlayCity03.12.25, 18:14 • 3663 перегляди