Ліцензії для грального бізнесу можна буде отримати через Дію

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
11:46 • 2516 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 3442 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 10370 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 27545 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 44587 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 59615 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 66754 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 41079 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 50868 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22174 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.8м/с
62%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США запровадили візові обмеження проти п'ятьох осіб за тиск на свободу слова24 грудня, 02:54 • 6998 перегляди
Сибіга: Україна та Австралія скоординували дії для зміцнення оборонних можливостей24 грудня, 04:01 • 5782 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo24 грудня, 04:30 • 18276 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 10010 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 12231 перегляди
Публікації
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 2464 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 59598 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 36631 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 66740 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 50858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпропетровська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 10218 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 3334 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 30998 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 28350 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 31456 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
The Washington Post

Ліцензії для грального бізнесу можна буде отримати через Дію

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Уряд ухвалив постанову, що дозволяє подавати заяви на ліцензії для азартних ігор через Дію. Це важливий крок до цифровізації та прозорості грального бізнесу.

Ліцензії для грального бізнесу можна буде отримати через Дію

Уряд прийняв постанову про подання заяви на отримання ліцензії у сфері азартних ігор через Дію. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Він зазначив, що це важливий крок до повної цифровізації та прозорості сфери грального бізнесу. 

Вже незабаром запустимо відповідну послугу. Компанії зможуть подавати заявки на отримання ліцензії онлайн, без паперів та візитів до держагентства PlayCity. Ще більше зручності для бізнесу та прозорості для держави

- йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що рішення про видачу ліцензій наразі прийматиме PlayCity, компанії отримуватимуть повідомлення у Дії. Наступний крок — повна автоматизація процесу видачі ліцензій, де рішення ухвалює система на підставі чітких критеріїв.

Понад 2,5 тисячі заблокованих сайтів та мільйони штрафів: оприлюднено підсумки роботи PlayCity03.12.25, 18:14 • 3663 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаТехнології
Кабінет Міністрів України
Михайло Федоров