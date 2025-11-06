Ідентифікація з 14 років та ШІ-технології: уряд вніс зміни щодо "Дії"
Київ • УНН
Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія". Тепер електронна ідентифікація та автентифікація в додатку доступна з 14 років за наявності РНОКПП, а також врегульовано використання штучного інтелекту для надання інформації та спрощення отримання послуг.
Уряд вніс зміни щодо використання "Дії", дозволивши електронну ідентифікацію та автентифікацію в додатку з 14 років за наявності РНОКПП, а також врегулювавши використання ШІ, повідомив у четвер представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
З його слів, внесено зміни до положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
"Уточнено, що електронна ідентифікація та автентифікація в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) здійснюється фізичною особою, яка досягла 14 років та має реєстраційний номер облікової картки платника податків", - зазначив Мельничук.
Також він зазначив, що "додатково врегульовано питання використання технологій штучного інтелекту на Порталі Дія для надання інформації та спрощення отримання послуг, а також інформаційної підтримки".
"Передбачено обовʼязок користувачів не використовувати засоби автоматизації (боти, скрипти тощо), які дозволяють здійснювати автоматизоване введення, збір, обробку даних на Порталі Дія", - вказав Мельничук.