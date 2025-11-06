Идентификация с 14 лет и ИИ-технологии: правительство внесло изменения в "Дію"
Киев • УНН
Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг "Дія". Теперь электронная идентификация и аутентификация в приложении доступна с 14 лет при наличии РНУКПН, а также урегулировано использование искусственного интеллекта для предоставления информации и упрощения получения услуг.
Правительство внесло изменения в использование "Дії", разрешив электронную идентификацию и аутентификацию в приложении с 14 лет при наличии РНУКПН, а также урегулировав использование ИИ, сообщил в четверг представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Подробности
По его словам, внесены изменения в положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг.
"Уточнено, что электронная идентификация и аутентификация в мобильном приложении Портала Дия (Дия) осуществляется физическим лицом, достигшим 14 лет и имеющим регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика", - отметил Мельничук.
Также он отметил, что "дополнительно урегулирован вопрос использования технологий искусственного интеллекта на Портале Дия для предоставления информации и упрощения получения услуг, а также информационной поддержки".
"Предусмотрена обязанность пользователей не использовать средства автоматизации (боты, скрипты и т.п.), которые позволяют осуществлять автоматизированный ввод, сбор, обработку данных на Портале Дия", - указал Мельничук.