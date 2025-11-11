Мировой рекорд: Дія.AI признан первым национальным ИИ-ассистентом по государственным услугам

Книга мировых рекордов признала создание Дія.AI достижением в категориях "Впервые" и "Изобретения". Это первый в мире ИИ-ассистент, который предоставляет гражданам государственные услуги на национальном уровне, передает УНН со ссылкой на Минцифры.

Детали

По данным ведомства, рекорд зафиксировали во время WINWIN Summit в Киеве 4 ноября. Генеральный директор Книги мировых рекордов Анна Крысюк вручила сертификаты представителям команд, которые способствовали реализации решения:

Михаилу Федорову, Первому вице-премьер-министру — Министру цифровой трансформации Украины;

Виктору Ляху, президенту Фонда Восточная Европа;

Жаку Герберу, Делегату Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины;

Шарлотте Сюрен, Заместителю Руководителя Миссии Посольства Великобритании в Киеве.

"Мы переходим от Digital State к Agentic State — государству, где ИИ помогает принимать решения, автоматизирует процессы и создает новый уровень взаимодействия с гражданами. Запуск Дія.AI — это первый важный шаг на этом пути. Мы интегрируем искусственный интеллект в государственные сервисы, чтобы украинцы получали государственные услуги быстро, легко и по одному запросу. Украина должна быть среди лидеров по практическому внедрению искусственного интеллекта — и мы воплощаем эту визию уже сейчас", — подчеркнул Михаил Федоров, первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины.

Международное признание рекорда подтвердило уникальность украинской цифровой разработки — ИИ-ассистента Дія.AI, запущенного в сентябре 2025 года. Это первый в мире пример использования искусственного интеллекта на национальном уровне для предоставления госуслуг.

"Искусственный интеллект в государственных сервисах является настоящим технологическим прорывом, поэтому страны, которые внедряют его, получат значительные преимущества, с точки зрения эффективности и результативности. В то же время чрезвычайно важно выстраивать доверие между государством и его гражданами. Украина демонстрирует, что цифровые решения могут быть не только инновационными, но и этичными, прозрачными и ориентированными на людей. Для Швейцарии большая честь поддерживать партнерство, которое задает тон цифровой трансформации по всей Европе", — подчеркнул Жак Гербер, Делегат Федерального совета Швейцарии по делам Украины, Посол.

"Признание Дія.AI мировым рекордом — это еще одно подтверждение уникальных достижений Украины в цифровой трансформации. Великобритания гордится быть партнером Украины в сфере инноваций, которые являются одним из ключевых направлений нашего Столетнего партнерства между Британией и Украиной", — подчеркнула Шарлотт Сюрен, Заместитель Руководителя Миссии Посольства Великобритании в Киеве.

Дія.AI показывает, как технологии могут сделать общение с государством быстрым, удобным и понятным. Благодаря интеграции с госреестрами ассистент отвечает на вопросы и помогает получать услуги в формате обычного чата на портале Дія.

"Украина снова доказала, что является глобальным новатором в сфере цифровизации. Признание этого рекорда — не только отметка команды, но и символ того, что Украина может быть технологичной, эффективной и ориентированной на людей даже несмотря на вызовы войны", — отметил Виктор Лях, президент Фонда Восточная Европа.

Добавим

Как добавили в Минцифры, Дія.АІ разработан при содействии проекта "Цифровизация для роста, добропорядочности и прозрачности" (UK DIGIT), выполняемого Фондом Евразия и финансируемого UK Dev, и при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа.