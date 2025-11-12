В Украине 42% взрослых и 70% подростков пользуются ИИ - исследование
42% взрослых и 70% подростков в Украине регулярно пользуются инструментами ИИ. Половина взрослых и 76% подростков уже принимали решения на основе взаимодействия с искусственным интеллектом.
Искусственный интеллект быстро становится частью повседневной жизни украинцев. 42% взрослых и 70% подростков пользуются инструментами ИИ на постоянной основе. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, ссылаясь на результаты исследования Дія.Освіта, передает УНН.
Федоров подчеркнул, что Украина стремится быть среди лидеров по практическому внедрению искусственного интеллекта — и эта амбиция уже живет на национальном уровне.
При поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа, провели исследование цифровых навыков украинцев. Уже сейчас половина взрослых и 76% подростков хотя бы раз принимали решения, опираясь на результаты взаимодействия с искусственным интеллектом.
Искусственный интеллект быстро становится частью повседневной жизни украинцев. 42% взрослых и 70% подростков пользуются инструментами ИИ на постоянной основе: создают тексты, ищут информацию, учатся или работают с его помощью. Чтобы украинцы могли быстро осваивать современные цифровые навыки, на платформе Дія.Освіта мы создали отдельный раздел "Искусственный интеллект" с 11 образовательными материалами — от коротких видео до полноценных курсов
