12:44 • 1698 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 3938 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 6546 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 7568 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 11239 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
09:37 • 16931 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
10:25 • 22546 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 21935 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
08:59 • 27830 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 15682 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 39766 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 71442 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 74516 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 75417 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 141492 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
Х-101
Лікарські засоби
Штучний інтелект у «Дії» та цифрові сервіси для українців. Головні анонси на IT Arena 2025 за підтримки FAVBET Tech

Київ • УНН

 • 822 перегляди

26–28 вересня на стадіоні «Арена Львів» відбулася IT Arena 2025 — головна техподія країни, яка зібрала понад 6000 учасників із майже 40 країн для обговорення інновацій, нетворкінгу та презентації нових продуктів.

Штучний інтелект у «Дії» та цифрові сервіси для українців. Головні анонси на IT Arena 2025 за підтримки FAVBET Tech
Фото: IT Arena 2025

Цього року програма охопила п’ять сцен — Business, Technology, Product, Startup та нову Defense, стартап-змагання з призовим фондом $60 тис. і шоукейс технологій Made in Ukraine Showcase. Партнером події виступила компанія Favbet Tech, яка представила власні AI-розробки та — та дослідила складність найму в галузі AI-технологій. 

Одним з найбільш обговорюваних анонсів заходу стали рішення, презентовані Першим віцепрем’єр-міністром — Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Під час свого виступу очільник Мінцифри представив одразу дві ініціативи: Dія.AI та власного цифрового двійника.

Дія.AI стала першим у світі державним AI-агентом, який не лише відповідає на запитання, а й надає послуги безпосередньо в чаті. У відкритій бета-версії вже доступне отримання довідки про доходи; згодом перелік послуг розширюватиметься. За словами міністра, з Дія.АІ поспілкувалося вже більше 35 тис. користувачів, які згенерували більш як 1000 довідок. Стратегічна мета Мінцифри — увійти до топ-3 країн світу за рівнем розвитку та інтеграції ШІ в публічному секторі до 2030 року.

Фото: IT Arena 2025
Фото: IT Arena 2025

Також на IT Arena представили ШІ-двійника Михайла Федорова  — Telegram-чатбот, що збирає ідеї щодо цифровізації, приймає резюме та допомагає з питаннями держсервісів. Модель навчена на 10 000+ матеріалів з публічних виступів та соціальних мереж міністра. Система працює на платформі n8n — сервісі для автоматизації процесів за допомогою АІ.

Фото: IT Arena 2025
Фото: IT Arena 2025

Загалом, конференція IT Arena традиційно стала майданчиком для нетворкінгу, обміну ідеями та обговорення майбутнього технологічної галузі України. 

Фото: IT Arena 2025
Фото: IT Arena 2025

Компанія FAVBET Tech як один з відомих  українських tech-роботодавців активно долучилася до програми заходу. В інтерактивних корнерах  компанії відвідувачі могли поспілкуватися з розробниками, дізнатись про відкриті вакансії та технологічні виклики, над якими працює команда.

"Такі заходи, як IT Arena, є ключовим каталізатором для розвитку всієї галузі, створюючи платформу для формування стратегічних партнерств та визначення векторів майбутнього технологічного прогресу. Для FAVBET Tech підтримка цієї конференції є стратегічною інвестицією в українське технологічне ком’юніті, що дозволяє ділитися власною експертизою та сприяти інноваціям. Представлені тут ШІ-рішення повністю відповідають нашому баченню технологій, які оптимізують час та підвищують комфорт повсякденного життя", — коментує СЕО Favbet Tech Артем Скрипник.

Фото: IT Arena 2025
Фото: IT Arena 2025

Участь у заході IT Arena логічно продовжує активну роль FAVBET Tech у розвитку української ІТ-екосистеми. Компанія є постійним учасником  ключових галузевих подій, а також стала співініціатором створенням AI-комітету Асоціації "IT Ukraine". У 2024 році компанія увійшла до топ-5 платників податків серед резидентів Дія.City, а у 2025 — увійшла до рейтингу "Топ-50 ІТ-компаній України за версією DOU.

Лілія Подоляк

Михайло Федоров
Україна