12:44 • 794 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 2158 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 4104 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 6348 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 10701 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 16700 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 21803 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 21359 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 27311 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15652 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
публикации
Эксклюзивы
Искусственный интеллект в «Дії» и цифровые сервисы для украинцев. Главные анонсы на IT Arena 2025 при поддержке FAVBET Tech

Киев • УНН

 • 726 просмотра

26–28 сентября на стадионе «Арена Львов» состоялась IT Arena 2025 — главное техсобытие страны, собравшее более 6000 участников из почти 40 стран для обсуждения инноваций, нетворкинга и презентации новых продуктов.

Искусственный интеллект в «Дії» и цифровые сервисы для украинцев. Главные анонсы на IT Arena 2025 при поддержке FAVBET Tech
Фото: IT Arena 2025

В этом году программа охватила пять сцен — Business, Technology, Product, Startup и новую Defense, стартап-соревнование с призовым фондом $60 тыс. и шоукейс технологий Made in Ukraine Showcase. Партнером события выступила компания Favbet Tech, которая представила собственные AI-разработки и — и исследовала сложность найма в области AI-технологий. 

Одним из наиболее обсуждаемых анонсов мероприятия стали решения, представленные Первым вице-премьер-министром — Министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Во время своего выступления глава Минцифры представил сразу две инициативы: Дія.AI и собственного цифрового двойника.

Дія.AI стала первым в мире государственным AI-агентом, который не только отвечает на вопросы, но и предоставляет услуги непосредственно в чате. В открытой бета-версии уже доступно получение справки о доходах; впоследствии перечень услуг будет расширяться. По словам министра, с Дія.АИ пообщалось уже более 35 тыс. пользователей, которые сгенерировали более 1000 справок. Стратегическая цель Минцифры — войти в топ-3 стран мира по уровню развития и интеграции ИИ в публичном секторе до 2030 года.

Фото: IT Arena 2025
Фото: IT Arena 2025

Также на IT Arena представили ИИ-двойника Михаила Федорова  — Telegram-чатбот, который собирает идеи по цифровизации, принимает резюме и помогает с вопросами госсервисов. Модель обучена на 10 000+ материалов из публичных выступлений и социальных сетей министра. Система работает на платформе n8n — сервисе для автоматизации процессов с помощью ИИ.

Фото: IT Arena 2025
Фото: IT Arena 2025

В целом, конференция IT Arena традиционно стала площадкой для нетворкинга, обмена идеями и обсуждения будущего технологической отрасли Украины. 

Фото: IT Arena 2025
Фото: IT Arena 2025

Компания FAVBET Tech как один из известных  украинских tech-работодателей активно присоединилась к программе мероприятия. В интерактивных корнерах  компании посетители могли пообщаться с разработчиками, узнать об открытых вакансиях и технологических вызовах, над которыми работает команда.

"Такие мероприятия, как IT Arena, являются ключевым катализатором для развития всей отрасли, создавая платформу для формирования стратегических партнерств и определения векторов будущего технологического прогресса. Для FAVBET Tech поддержка этой конференции является стратегической инвестицией в украинское технологическое комьюнити, что позволяет делиться собственной экспертизой и способствовать инновациям. Представленные здесь ИИ-решения полностью соответствуют нашему видению технологий, которые оптимизируют время и повышают комфорт повседневной жизни", — комментирует СЕО Favbet Tech Артем Скрипник.

Фото: IT Arena 2025
Фото: IT Arena 2025

Участие в мероприятии IT Arena логично продолжает активную роль FAVBET Tech в развитии украинской ИТ-экосистемы. Компания является постоянным участником  ключевых отраслевых событий, а также стала соинициатором создания AI-комитета Ассоциации "IT Ukraine". В 2024 году компания вошла в топ-5 налогоплательщиков среди резидентов Дія.City, а в 2025 — вошла в рейтинг "Топ-50 ИТ-компаний Украины по версии DOU.

Лилия Подоляк

ПолитикаТехнологии
Михаил Федоров
Украина