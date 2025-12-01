Запуск Brave1: Україна отримає гранти на перехоплювачі майбутнього - Мінцифри

$42.270.07
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 8578 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 13413 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 16389 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 28487 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 17990 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 31136 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36806 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49485 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41911 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від Генштабу
1 грудня, 06:15
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відео
1 грудня, 07:10
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
08:53
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи
09:30
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
10:58
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнями
12:30
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи
09:30
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 28462 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 31122 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 75485 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Запуск Brave1: Україна отримає гранти на перехоплювачі майбутнього - Мінцифри

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Україна та ЄС запускають грантову програму Brave1 – EU4UA Defence Tech з бюджетом 3,3 млн євро. Програма фінансуватиме розробку оборонних технологій, зокрема високошвидкісних перехоплювачів та радарів для посилення захисту українського неба.

Запуск Brave1: Україна отримає гранти на перехоплювачі майбутнього - Мінцифри

Україна разом із Європейським Союзом запускає нову грантову програму Brave1 – EU4UA Defence Tech із фондом 3,3 млн євро, спрямовану на розвиток оборонних технологій. Ключовий акцент – фінансування перехоплювачів та радарів, здатних посилити захист українського неба від російських атак. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Федоров оголосив про старт першої в історії ЄС грантової програми, орієнтованої саме на українські оборонні інновації. Разом із послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою він представив Brave1 – EU4UA Defence Tech, що має загальний бюджет 3,3 млн євро.

В Україні сертифікували перші 7 шкіл операторів наземних роботизованих комплексів19.11.25, 15:01 • 2571 перегляд

Перший етап програми спрямований на розробку технологій для повітряної безпеки. Йдеться про:

  • високошвидкісні перехоплювачі (450+ км)
    • радарні системи нового покоління

      Максимальна сума одного гранту становитиме 150 тисяч євро, що вдвічі більше, ніж у стандартних грантах Brave1. Кошти покриватимуть валідацію технології, створення прототипу та тестування.

      Заявки можуть подавати команди з розробками рівня TRL 5-6. Прийом стартує 1 грудня, дедлайн – 14 січня 2026 року. Програма передбачає ще два етапи у 2026 році, тематика яких відповідатиме потребам фронту.

      Федоров подякував Катаріні Матерновій за підтримку та довіру, підкресливши важливість європейської участі в зміцненні обороноздатності України.

      Літаки-розвідники, ударні дрони та бомбери на цифровому зв’язку – технологічна відповідь на нові виклики фронту12.11.25, 14:40 • 2957 переглядiв

      Степан Гафтко

