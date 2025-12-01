Запуск Brave1: Україна отримає гранти на перехоплювачі майбутнього - Мінцифри
Київ • УНН
Україна та ЄС запускають грантову програму Brave1 – EU4UA Defence Tech з бюджетом 3,3 млн євро. Програма фінансуватиме розробку оборонних технологій, зокрема високошвидкісних перехоплювачів та радарів для посилення захисту українського неба.
Україна разом із Європейським Союзом запускає нову грантову програму Brave1 – EU4UA Defence Tech із фондом 3,3 млн євро, спрямовану на розвиток оборонних технологій. Ключовий акцент – фінансування перехоплювачів та радарів, здатних посилити захист українського неба від російських атак. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр Михайло Федоров, пише УНН.
Деталі
Федоров оголосив про старт першої в історії ЄС грантової програми, орієнтованої саме на українські оборонні інновації. Разом із послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою він представив Brave1 – EU4UA Defence Tech, що має загальний бюджет 3,3 млн євро.
Перший етап програми спрямований на розробку технологій для повітряної безпеки. Йдеться про:
- високошвидкісні перехоплювачі (450+ км)
- радарні системи нового покоління
Максимальна сума одного гранту становитиме 150 тисяч євро, що вдвічі більше, ніж у стандартних грантах Brave1. Кошти покриватимуть валідацію технології, створення прототипу та тестування.
Заявки можуть подавати команди з розробками рівня TRL 5-6. Прийом стартує 1 грудня, дедлайн – 14 січня 2026 року. Програма передбачає ще два етапи у 2026 році, тематика яких відповідатиме потребам фронту.
Федоров подякував Катаріні Матерновій за підтримку та довіру, підкресливши важливість європейської участі в зміцненні обороноздатності України.
