В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 7458 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 12881 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 15864 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 27606 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 17774 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 30567 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36764 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49431 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41882 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
Запуск Brave1: Украина получит гранты на перехватчики будущего - Минцифры

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украина и ЕС запускают грантовую программу Brave1 – EU4UA Defence Tech с бюджетом 3,3 млн евро. Программа будет финансировать разработку оборонных технологий, в частности высокоскоростных перехватчиков и радаров для усиления защиты украинского неба.

Запуск Brave1: Украина получит гранты на перехватчики будущего - Минцифры

Украина совместно с Европейским Союзом запускает новую грантовую программу Brave1 – EU4UA Defence Tech с фондом 3,3 млн евро, направленную на развитие оборонных технологий. Ключевой акцент – финансирование перехватчиков и радаров, способных усилить защиту украинского неба от российских атак. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации, вице-премьер Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

Федоров объявил о старте первой в истории ЕС грантовой программы, ориентированной именно на украинские оборонные инновации. Вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой он представил Brave1 – EU4UA Defence Tech, имеющую общий бюджет 3,3 млн евро.

В Украине сертифицировали первые 7 школ операторов наземных роботизированных комплексов19.11.25, 15:01 • 2571 просмотр

Первый этап программы направлен на разработку технологий для воздушной безопасности. Речь идет о:

  • высокоскоростные перехватчики (450+ км)
    • радарные системы нового поколения

      Максимальная сумма одного гранта составит 150 тысяч евро, что вдвое больше, чем в стандартных грантах Brave1. Средства будут покрывать валидацию технологии, создание прототипа и тестирование.

      Заявки могут подавать команды с разработками уровня TRL 5-6. Прием стартует 1 декабря, дедлайн – 14 января 2026 года. Программа предусматривает еще два этапа в 2026 году, тематика которых будет соответствовать потребностям фронта.

      Федоров поблагодарил Катарину Матернову за поддержку и доверие, подчеркнув важность европейского участия в укреплении обороноспособности Украины.

      Самолеты-разведчики, ударные дроны и бомбардировщики на цифровой связи – технологический ответ на новые вызовы фронта12.11.25, 14:40 • 2957 просмотров

      Степан Гафтко

