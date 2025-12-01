Запуск Brave1: Украина получит гранты на перехватчики будущего - Минцифры
Киев • УНН
Украина и ЕС запускают грантовую программу Brave1 – EU4UA Defence Tech с бюджетом 3,3 млн евро. Программа будет финансировать разработку оборонных технологий, в частности высокоскоростных перехватчиков и радаров для усиления защиты украинского неба.
Украина совместно с Европейским Союзом запускает новую грантовую программу Brave1 – EU4UA Defence Tech с фондом 3,3 млн евро, направленную на развитие оборонных технологий. Ключевой акцент – финансирование перехватчиков и радаров, способных усилить защиту украинского неба от российских атак. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации, вице-премьер Михаил Федоров, пишет УНН.
Детали
Федоров объявил о старте первой в истории ЕС грантовой программы, ориентированной именно на украинские оборонные инновации. Вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой он представил Brave1 – EU4UA Defence Tech, имеющую общий бюджет 3,3 млн евро.
Первый этап программы направлен на разработку технологий для воздушной безопасности. Речь идет о:
- высокоскоростные перехватчики (450+ км)
- радарные системы нового поколения
Максимальная сумма одного гранта составит 150 тысяч евро, что вдвое больше, чем в стандартных грантах Brave1. Средства будут покрывать валидацию технологии, создание прототипа и тестирование.
Заявки могут подавать команды с разработками уровня TRL 5-6. Прием стартует 1 декабря, дедлайн – 14 января 2026 года. Программа предусматривает еще два этапа в 2026 году, тематика которых будет соответствовать потребностям фронта.
Федоров поблагодарил Катарину Матернову за поддержку и доверие, подчеркнув важность европейского участия в укреплении обороноспособности Украины.
