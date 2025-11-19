В Украине сертифицировали первые 7 школ операторов наземных роботизированных комплексов

В Украине сертифицировали первые 7 школ операторов НРК. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил об открытии рынка подготовки специалистов для роботизированных систем, передает УНН.

Наземные роботизированные комплексы (НРК) спасают жизни на фронте. Они берут на себя самые рискованные миссии — подвоз грузов, эвакуацию раненых, минирование и атаки на вражеские позиции. Чтобы масштабировать их использование, нужны обученные операторы. В рамках совместной реформы Минобороны и Минцифры уже сертифицированы первые 7 школ операторов НРК