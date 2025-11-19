В Украине сертифицировали первые 7 школ операторов наземных роботизированных комплексов
В Украине сертифицированы первые 7 школ операторов наземных роботизированных комплексов (НРК), что позволит частным учреждениям официально обучать специалистов. Государство профинансирует обучение тысяч военных, чтобы увеличить количество подготовленных операторов на фронте.
В Украине сертифицировали первые 7 школ операторов НРК. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил об открытии рынка подготовки специалистов для роботизированных систем, передает УНН.
Наземные роботизированные комплексы (НРК) спасают жизни на фронте. Они берут на себя самые рискованные миссии — подвоз грузов, эвакуацию раненых, минирование и атаки на вражеские позиции. Чтобы масштабировать их использование, нужны обученные операторы. В рамках совместной реформы Минобороны и Минцифры уже сертифицированы первые 7 школ операторов НРК
Сертификаты получили:
🔹 SS KODAK TRAINING
🔹 Sky Spies UA
🔹 Центр "Крук"
🔹 Dignitas Fund
🔹 Военная школа Бориветер
🔹 Школа аэроразведки "ДОВЖИК"
🔹 Призраки Украины
По словам Федорова, теперь частные школы смогут официально выдавать сертификаты операторов НРК. А государство до конца года оплатит обучение тысячам военных, чтобы на фронте появилось еще больше подготовленных специалистов и роботизированных решений.
Также по инициативе президента Зеленского запускаем систему е-баллов за эвакуацию раненых и другие боевые применения НРК. Работаем над тем, чтобы передовые технологии и обученные операторы усиливали наши войска и сохраняли жизни
