В Україні сертифікували перші 7 шкіл операторів наземних роботизованих комплексів

3344 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
10095 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
17501 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
15664 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
14792 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
18043 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Ексклюзив
32709 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 33122 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
19 листопада, 07:17 • 15151 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: які зустрічі очікуютьсяPhoto
19 листопада, 05:06 • 26974 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла 19 листопада, 05:59
У Тернополі 9 загиблих, є постраждалі у низці областей: Зеленський показав наслідки атаки рф понад 470 дронами і 48 ракетами 19 листопада, 07:35
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі 19 листопада, 07:49
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВС 08:10
Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на Тернопіль 11:26
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного 12:04
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
08:06 • 32727 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 33135 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 78636 перегляди
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Україна
Тернопіль
Сполучені Штати Америки
Польща
Черкаська область
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі 19 листопада, 07:49
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady" 18 листопада, 16:06
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію 18 листопада, 16:02
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту 18 листопада, 11:51
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ 18 листопада, 10:16
В Україні сертифікували перші 7 шкіл операторів наземних роботизованих комплексів

Київ • УНН

 894 перегляди

В Україні сертифіковано перші 7 шкіл операторів наземних роботизованих комплексів (НРК), що дозволить приватним закладам офіційно навчати фахівців. Держава профінансує навчання тисяч військових, щоб збільшити кількість підготовлених операторів на фронті.

В Україні сертифікували перші 7 шкіл операторів наземних роботизованих комплексів

В Україні сертифікували перші 7 шкіл операторів НРК. Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив про відкриття ринку підготовки фахівців для роботизованих систем, передає УНН.

Наземні роботизовані комплекси (НРК) рятують життя на фронті. Вони беруть на себе найризикованіші місії — підвезення вантажів, евакуацію поранених, мінування та атаки на ворожі позиції. Щоб масштабувати їх використання, потрібні навчені оператори. У межах спільної реформи Міноборони та Мінцифри вже сертифіковано перші 7 шкіл операторів НРК 

- повідомив Федоров.

ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Віслюк": що він може робити 05.05.25, 12:52

Сертифікати отримали:

🔹 SS KODAK TRAINING

🔹 Sky Spies UA

🔹 Центр "Крук"

🔹 Dignitas Fund

🔹 Військова школа Боривітер

🔹 Школа аеророзвідки "ДОВЖИК"

🔹 Привиди України

За словами Федорова, тепер приватні школи зможуть офіційно видавати сертифікати операторів НРК. А держава до кінця року оплатить навчання тисячам військових, щоб на фронті з’явилося ще більше підготовлених фахівців і роботизованих рішень.

Також з ініціативи президента Зеленського запускаємо систему е-балів за евакуацію поранених та інші бойові застосування НРК. Працюємо над тим, щоб передові технології та навчені оператори посилювали наші війська й зберігали життя 

- резюмував глава Мінцифри.

Слід масштабувати застосування роботизованих комплексів для евакуації поранених - Сирський 11.08.25, 15:02

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Україна