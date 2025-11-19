В Україні сертифікували перші 7 шкіл операторів наземних роботизованих комплексів
Київ • УНН
В Україні сертифіковано перші 7 шкіл операторів наземних роботизованих комплексів (НРК), що дозволить приватним закладам офіційно навчати фахівців. Держава профінансує навчання тисяч військових, щоб збільшити кількість підготовлених операторів на фронті.
В Україні сертифікували перші 7 шкіл операторів НРК. Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив про відкриття ринку підготовки фахівців для роботизованих систем, передає УНН.
Наземні роботизовані комплекси (НРК) рятують життя на фронті. Вони беруть на себе найризикованіші місії — підвезення вантажів, евакуацію поранених, мінування та атаки на ворожі позиції. Щоб масштабувати їх використання, потрібні навчені оператори. У межах спільної реформи Міноборони та Мінцифри вже сертифіковано перші 7 шкіл операторів НРК
Сертифікати отримали:
🔹 SS KODAK TRAINING
🔹 Sky Spies UA
🔹 Центр "Крук"
🔹 Dignitas Fund
🔹 Військова школа Боривітер
🔹 Школа аеророзвідки "ДОВЖИК"
🔹 Привиди України
За словами Федорова, тепер приватні школи зможуть офіційно видавати сертифікати операторів НРК. А держава до кінця року оплатить навчання тисячам військових, щоб на фронті з’явилося ще більше підготовлених фахівців і роботизованих рішень.
Також з ініціативи президента Зеленського запускаємо систему е-балів за евакуацію поранених та інші бойові застосування НРК. Працюємо над тим, щоб передові технології та навчені оператори посилювали наші війська й зберігали життя
