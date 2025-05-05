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ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Віслюк": що він може робити

Київ • УНН

 • 3432 перегляди

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ наземний комплекс "Віслюк". Він транспортує до 200 кг вантажу, евакуює поранених та може витягнути позашляховик з болота.

ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Віслюк": що він може робити

Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва. Він здатен виконувати широкий спектр військових завдань, повідомили в Міноборони, пише УНН

Деталі

Комплекс "Віслюк" виготовила команда українських інженерів на запити військових. Платформа має компактні розміри, поміщається в кузов мікроавтобуса або причепа-лафета. Обладнана двома безшумними електричними двигунами та металевими гусеницями, які забезпечують високу прохідність по складному рельєфі місцевості

- повідомили в Міноборони.

Зазначається, що платформа упевнено пересувається по бездоріжжю, піску та болоту, транспортуючи на собі до 200 кг корисного вантажу або ж евакуйовуючи поранених.

Тяглове зусилля електродвигунів може забезпечити ще й евакуаційні функції. Його достатньо, аби витягнути позашляховик, який загруз у болоті

- говориться у повідомленні.

Також в Міноборони пояснили, що "Віслюка" виготовляють у різних модифікаціях задля виконання завдань з логістики, евакуації, мінування та встановлення інженерних загороджень. Окрім того, він може слугувати рухомою платформою для переміщення веж-ретрансляторів радіозв’язку, бойових модулів, систем денного або нічного спостереження.

Має ребостійкі канали управління. Цей НРК опційно може обладнуватись оптоволоконним модулем. "Віслюки" працюють у будь-яких погодних умовах. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху на максимальній швидкості

- додали в Міноборони.

Доповнення

Міноборони провело демонстраційний показ FPV-дронів, керованих через оптоволокно. Вони перебувають на завершальному етапі кодифікації і будуть постачатись для потреб армії. 

Міноборони допустило до використання Збройними силами України наземний роботизований комплекс D-21-12R, який оснащений кулеметом, який може надавати підтримку бійцям на полі бою. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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