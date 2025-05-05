ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Віслюк": що він може робити
Київ • УНН
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ наземний комплекс "Віслюк". Він транспортує до 200 кг вантажу, евакуює поранених та може витягнути позашляховик з болота.
Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва. Він здатен виконувати широкий спектр військових завдань, повідомили в Міноборони, пише УНН.
Деталі
Комплекс "Віслюк" виготовила команда українських інженерів на запити військових. Платформа має компактні розміри, поміщається в кузов мікроавтобуса або причепа-лафета. Обладнана двома безшумними електричними двигунами та металевими гусеницями, які забезпечують високу прохідність по складному рельєфі місцевості
Зазначається, що платформа упевнено пересувається по бездоріжжю, піску та болоту, транспортуючи на собі до 200 кг корисного вантажу або ж евакуйовуючи поранених.
Тяглове зусилля електродвигунів може забезпечити ще й евакуаційні функції. Його достатньо, аби витягнути позашляховик, який загруз у болоті
Також в Міноборони пояснили, що "Віслюка" виготовляють у різних модифікаціях задля виконання завдань з логістики, евакуації, мінування та встановлення інженерних загороджень. Окрім того, він може слугувати рухомою платформою для переміщення веж-ретрансляторів радіозв’язку, бойових модулів, систем денного або нічного спостереження.
Має ребостійкі канали управління. Цей НРК опційно може обладнуватись оптоволоконним модулем. "Віслюки" працюють у будь-яких погодних умовах. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху на максимальній швидкості
Доповнення
Міноборони провело демонстраційний показ FPV-дронів, керованих через оптоволокно. Вони перебувають на завершальному етапі кодифікації і будуть постачатись для потреб армії.
Міноборони допустило до використання Збройними силами України наземний роботизований комплекс D-21-12R, який оснащений кулеметом, який може надавати підтримку бійцям на полі бою.