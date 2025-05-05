ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Ослик": что он может делать

Министерство обороны допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины наземный роботизированный комплекс "Віслюк" украинского производства. Он способен выполнять широкий спектр военных задач, сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

Комплекс "Віслюк" изготовила команда украинских инженеров по запросам военных. Платформа имеет компактные размеры, помещается в кузов микроавтобуса или прицепа-лафета. Оборудована двумя бесшумными электрическими двигателями и металлическими гусеницами, которые обеспечивают высокую проходимость по сложному рельефу местности - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что платформа уверенно передвигается по бездорожью, песку и болоту, транспортируя на себе до 200 кг полезного груза или эвакуируя раненых.

Тяговое усилие электродвигателей может обеспечить еще и эвакуационные функции. Его достаточно, чтобы вытащить внедорожник, завязший в болоте - говорится в сообщении.

Также в Минобороны объяснили, что "Віслюка" изготавливают в различных модификациях для выполнения задач по логистике, эвакуации, минированию и установке инженерных заграждений. Кроме того, он может служить подвижной платформой для перемещения башен-ретрансляторов радиосвязи, боевых модулей, систем дневного или ночного наблюдения.

Имеет ребостойкие каналы управления. Этот НРК опционально может оборудоваться оптоволоконным модулем. "Віслюки" работают в любых погодных условиях. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения на максимальной скорости - добавили в Минобороны.

Дополнение

Минобороны провело демонстрационный показ FPV-дронов, управляемых через оптоволокно. Они находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии.

Минобороны допустило к использованию Вооруженными силами Украины наземный роботизированный комплекс D-21-12R, который оснащен пулеметом, который может оказывать поддержку бойцам на поле боя.

