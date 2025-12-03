Запровадження еАкцизу відклали до 1 листопада 2026 року

Верховна Рада України продовжила період тестування системи еАкциз до 12 жовтня 2026 року, запуск системи очікується з 1 листопада. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Запускаємо еАкциз з 1 листопада 2026 року — бізнес матиме 10 місяців на тестування повного функціоналу системи Парламент погодив продовження термінів тестування еАкцизу. Це спільне рішення Мінцифри та бізнесу. Такий стратегічний крок гарантуватиме максимально безпечний і стабільний запуск системи - йдеться у повідомленні.

Під час тестування бізнес зможе:

налаштувати касові та складські програми;

навчити команди працювати з e-марками;

протестувати роботу в реальних умовах.

еАкциз стане основою для подальшої боротьби з тіньовими схемами та посилить податкові надходження в бюджет. Щороку держава втрачає мільярди через нелегальний обіг алкоголю й тютюну. Такі системи в ЄС уже показали ефективність — система Tobacco Track & Trace зменшила обсяги нелегального тютюну на 20%. Україна враховує цей досвід, але впроваджує більш комплексне рішення - додав Федоров.

Тестування відбуватиметься до 12 жовтня 2026 року. А вже з 1 листопада 2026 року еАкциз стане обов’язковим для всіх.

еАкциз одночасно охоплює два ринки — алкоголю й тютюну. Це пріоритетний антикорупційний інструмент, над яким ми працюємо майже три роки. Таких систем ще не створювала жодна країна світу.

Нагадаємо

У жовтні 2024 року Кабмін ухвалив документи для функціонування системи "еАкциз", що бореться з тіньовим ринком алкоголю та тютюну. Система дозволить перевіряти легальність продукції через "Дію" та спростить отримання акцизних марок для бізнесу.

