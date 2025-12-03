Введение еАкциза отложили до 1 ноября 2026 года

Верховная Рада Украины продлила период тестирования системы еАкциз до 12 октября 2026 года, запуск системы ожидается с 1 ноября. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Запускаем еАкциз с 1 ноября 2026 года — бизнес будет иметь 10 месяцев на тестирование полного функционала системы. Парламент согласовал продление сроков тестирования еАкциза. Это совместное решение Минцифры и бизнеса. Такой стратегический шаг гарантирует максимально безопасный и стабильный запуск системы - говорится в сообщении.

Во время тестирования бизнес сможет:

настроить кассовые и складские программы;

обучить команды работать с e-марками;

протестировать работу в реальных условиях.

еАкциз станет основой для дальнейшей борьбы с теневыми схемами и усилит налоговые поступления в бюджет. Ежегодно государство теряет миллиарды из-за нелегального оборота алкоголя и табака. Такие системы в ЕС уже показали эффективность — система Tobacco Track & Trace уменьшила объемы нелегального табака на 20%. Украина учитывает этот опыт, но внедряет более комплексное решение - добавил Федоров.

Тестирование будет проходить до 12 октября 2026 года. А уже с 1 ноября 2026 года еАкциз станет обязательным для всех.

еАкциз одновременно охватывает два рынка — алкоголя и табака. Это приоритетный антикоррупционный инструмент, над которым мы работаем почти три года. Таких систем еще не создавала ни одна страна мира.

Напомним

В октябре 2024 года Кабмин принял документы для функционирования системы "еАкциз", которая борется с теневым рынком алкоголя и табака. Система позволит проверять легальность продукции через "Дію" и упростит получение акцизных марок для бизнеса.

