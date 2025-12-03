$42.330.01
Эксклюзив
15:15 • 1182 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 3490 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 9016 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 14761 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 18667 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 21806 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28153 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 35744 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29704 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 39576 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Введение еАкциза отложили до 1 ноября 2026 года

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Верховная Рада продлила период тестирования системы еАкциз до 12 октября 2026 года. Запуск системы ожидается с 1 ноября 2026 года, предоставляя бизнесу 10 месяцев для тестирования.

Введение еАкциза отложили до 1 ноября 2026 года

Верховная Рада Украины продлила период тестирования системы еАкциз до 12 октября 2026 года, запуск системы ожидается с 1 ноября. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Запускаем еАкциз с 1 ноября 2026 года — бизнес будет иметь 10 месяцев на тестирование полного функционала системы. Парламент согласовал продление сроков тестирования еАкциза. Это совместное решение Минцифры и бизнеса. Такой стратегический шаг гарантирует максимально безопасный и стабильный запуск системы

- говорится в сообщении.

Во время тестирования бизнес сможет:

  • настроить кассовые и складские программы;
    • обучить команды работать с e-марками;
      • протестировать работу в реальных условиях.

        еАкциз станет основой для дальнейшей борьбы с теневыми схемами и усилит налоговые поступления в бюджет. Ежегодно государство теряет миллиарды из-за нелегального оборота алкоголя и табака. Такие системы в ЕС уже показали эффективность — система Tobacco Track & Trace уменьшила объемы нелегального табака на 20%. Украина учитывает этот опыт, но внедряет более комплексное решение

        - добавил Федоров.

        Тестирование будет проходить до 12 октября 2026 года. А уже с 1 ноября 2026 года еАкциз станет обязательным для всех.

        еАкциз одновременно охватывает два рынка — алкоголя и табака. Это приоритетный антикоррупционный инструмент, над которым мы работаем почти три года. Таких систем еще не создавала ни одна страна мира.

        Напомним

        В октябре 2024 года Кабмин принял документы для функционирования системы "еАкциз", которая борется с теневым рынком алкоголя и табака. Система позволит проверять легальность продукции через "Дію" и упростит получение акцизных марок для бизнеса.

        Ольга Розгон

        ЭкономикаПолитика
        Государственный бюджет
        Кабинет Министров Украины
        Михаил Федоров
        Верховная Рада
        Европейский Союз
        Украина