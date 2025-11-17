Розвиток поза школою: у "Мрії" з’явився розділ гуртків та секцій для дітей

"Мрія" запустила позашкільну освіту для дітей. У застосунку доступні понад 6 000 гуртків у 20 категоріях, а незабаром ШІ-рекомендації допоможуть обирати заняття за інтересами. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Мрія продовжує формувати сучасний освітній простір для дітей. Розвиток — це не лише шкільні уроки, тому ми інтегруємо в екосистему новий напрям — позашкільну освіту. Вона допоможе учням розкривати власні здібності й таланти. Тепер батьки можуть обирати позакласні активності для своєї дитини просто в мобільному застосунку

Зазначається, що у Мрії вже є розділ гуртків та секцій. Можна обирати заняття за інтересами й зручну локацію в кілька кліків — достатньо оновити застосунок до останньої версії.

Ми зібрали 6 000+ гуртків у 20 категоріях: від танців і малювання до програмування та спорту. Кожен гурток — це зручна картка з описом, контактами й важливими деталями. Тож обирайте заняття та дізнавайтеся умови запису