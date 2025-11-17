$42.040.02
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
07:00 • 21123 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 17223 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 14669 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 18044 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 15226 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 25139 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41626 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33990 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 67273 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Развитие вне школы: в «Мрии» появился раздел кружков и секций для детей

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Приложение «Мрия» запустило внешкольное образование, предлагая более 6 000 кружков в 20 категориях. Вскоре ИИ-рекомендации помогут выбирать занятия по интересам детей.

Развитие вне школы: в «Мрии» появился раздел кружков и секций для детей

"Мрія" запустила внешкольное образование для детей. В приложении доступно более 6 000 кружков в 20 категориях, а вскоре ИИ-рекомендации помогут выбирать занятия по интересам. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

«Мрія» продолжает формировать современное образовательное пространство для детей. Развитие — это не только школьные уроки, поэтому мы интегрируем в экосистему новое направление — внешкольное образование. Оно поможет ученикам раскрывать собственные способности и таланты. Теперь родители могут выбирать внеклассные активности для своего ребенка прямо в мобильном приложении

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в «Мрії» уже есть раздел кружков и секций. Можно выбирать занятия по интересам и удобную локацию в несколько кликов — достаточно обновить приложение до последней версии.

Мы собрали 6 000+ кружков в 20 категориях: от танцев и рисования до программирования и спорта. Каждый кружок — это удобная карточка с описанием, контактами и важными деталями. Так что выбирайте занятия и узнавайте условия записи

- добавил Федоров.

Также в планах — запуск рекомендательной системы на базе ИИ. Она будет подбирать кружки по интересам ребенка, чтобы вдохновлять на новые открытия.

Напомним

Украина запускает стратегическое партнерство с NVIDIA, чтобы построить суверенную ИИ-инфраструктуру и собственные государственные AI-решения. Такой шаг укрепит нацбезопасность, стимулирует образовательное развитие и откроет путь к мировым технологическим решениям.

