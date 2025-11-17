Развитие вне школы: в «Мрии» появился раздел кружков и секций для детей

"Мрія" запустила внешкольное образование для детей. В приложении доступно более 6 000 кружков в 20 категориях, а вскоре ИИ-рекомендации помогут выбирать занятия по интересам. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

«Мрія» продолжает формировать современное образовательное пространство для детей. Развитие — это не только школьные уроки, поэтому мы интегрируем в экосистему новое направление — внешкольное образование. Оно поможет ученикам раскрывать собственные способности и таланты. Теперь родители могут выбирать внеклассные активности для своего ребенка прямо в мобильном приложении - говорится в сообщении.

Отмечается, что в «Мрії» уже есть раздел кружков и секций. Можно выбирать занятия по интересам и удобную локацию в несколько кликов — достаточно обновить приложение до последней версии.

Мы собрали 6 000+ кружков в 20 категориях: от танцев и рисования до программирования и спорта. Каждый кружок — это удобная карточка с описанием, контактами и важными деталями. Так что выбирайте занятия и узнавайте условия записи - добавил Федоров.

Также в планах — запуск рекомендательной системы на базе ИИ. Она будет подбирать кружки по интересам ребенка, чтобы вдохновлять на новые открытия.

Напомним

Украина запускает стратегическое партнерство с NVIDIA, чтобы построить суверенную ИИ-инфраструктуру и собственные государственные AI-решения. Такой шаг укрепит нацбезопасность, стимулирует образовательное развитие и откроет путь к мировым технологическим решениям.