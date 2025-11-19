$42.090.03
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 8224 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
15:08 • 6768 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 16991 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 15156 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 12956 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 14214 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 15620 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 21399 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 18450 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
Мобільні оператори підвищили компенсації для власників генераторів у зонах ризику – Мінцифри

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Мобільні оператори України збільшили компенсації власникам генераторів, які підтримують роботу базових станцій під час блекаутів. Встановлено різний рівень компенсації для дизельних і бензинових пристроїв, а також підвищений розмір відшкодування для станцій у 30-кілометровій зоні бойових дій.

Мобільні оператори підвищили компенсації для власників генераторів у зонах ризику – Мінцифри

Мобільні оператори України переглянули умови проєкту "Генератор зв’язку" та збільшили компенсації власникам генераторів, які підтримують роботу базових станцій під час блекаутів, повідомляє Міністерство цифрової трансформації, пише УНН.

Деталі

Тепер сума відшкодування витрат за годину роботи генератора зросла, а для дизельних і бензинових пристроїв встановлено різний рівень компенсації. 

В Україні запускають Координаційний штаб звʼязку. Його очолить Михайло Федоров13.11.25, 17:53 • 2914 переглядiв

Розуміємо ризики та складність роботи поблизу лінії фронту. Тож оператори додали підвищений розмір відшкодування. Він діє для заживлення базових станцій, що розташовані в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій 

– йдеться у повідомленні Мінцифри.

Проєкт "Генератор зв’язку" є соціальним – його мета не заробіток, а забезпечення стабільного зв’язку під час відключень. Власники генераторів заправляють та обслуговують їх самостійно, а оператори компенсують витрати на пальне та технічне обслуговування.

Українцям платитимуть за підключення генераторів до базових станцій мобільних операторів – Мінцифри10.11.25, 16:23 • 3996 переглядiв

Степан Гафтко

