Мобильные операторы повысили компенсации для владельцев генераторов в зонах риска – Минцифры
Киев • УНН
Мобильные операторы Украины увеличили компенсации владельцам генераторов, поддерживающих работу базовых станций во время блэкаутов. Установлен разный уровень компенсации для дизельных и бензиновых устройств, а также повышенный размер возмещения для станций в 30-километровой зоне боевых действий.
Мобильные операторы Украины пересмотрели условия проекта "Генератор связи" и увеличили компенсации владельцам генераторов, поддерживающих работу базовых станций во время блэкаутов, сообщает Министерство цифровой трансформации, пишет УНН.
Подробности
Теперь сумма возмещения расходов за час работы генератора возросла, а для дизельных и бензиновых устройств установлен разный уровень компенсации.
Понимаем риски и сложность работы вблизи линии фронта. Поэтому операторы добавили повышенный размер возмещения. Он действует для запитывания базовых станций, расположенных в 30-километровой зоне ведения боевых действий
Проект "Генератор связи" является социальным – его цель не заработок, а обеспечение стабильной связи во время отключений. Владельцы генераторов заправляют и обслуживают их самостоятельно, а операторы компенсируют расходы на топливо и техническое обслуживание.
