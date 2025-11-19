$42.150.06
11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10059 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13055 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20579 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27525 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39857 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22430 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24865 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25220 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22452 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Мобильные операторы повысили компенсации для владельцев генераторов в зонах риска – Минцифры

Киев • УНН

 • 3098 просмотра

Мобильные операторы Украины увеличили компенсации владельцам генераторов, поддерживающих работу базовых станций во время блэкаутов. Установлен разный уровень компенсации для дизельных и бензиновых устройств, а также повышенный размер возмещения для станций в 30-километровой зоне боевых действий.

Мобильные операторы повысили компенсации для владельцев генераторов в зонах риска – Минцифры

Мобильные операторы Украины пересмотрели условия проекта "Генератор связи" и увеличили компенсации владельцам генераторов, поддерживающих работу базовых станций во время блэкаутов, сообщает Министерство цифровой трансформации, пишет УНН.

Подробности

Теперь сумма возмещения расходов за час работы генератора возросла, а для дизельных и бензиновых устройств установлен разный уровень компенсации.

В Украине запускают Координационный штаб связи. Его возглавит Михаил Федоров13.11.25, 17:53 • 2940 просмотров

Понимаем риски и сложность работы вблизи линии фронта. Поэтому операторы добавили повышенный размер возмещения. Он действует для запитывания базовых станций, расположенных в 30-километровой зоне ведения боевых действий

– говорится в сообщении Минцифры.

Проект "Генератор связи" является социальным – его цель не заработок, а обеспечение стабильной связи во время отключений. Владельцы генераторов заправляют и обслуживают их самостоятельно, а операторы компенсируют расходы на топливо и техническое обслуживание.

Украинцам будут платить за подключение генераторов к базовым станциям мобильных операторов – Минцифры10.11.25, 16:23 • 4004 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоЭкономикаТехнологии
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Михаил Федоров
Украина