Украинцам будут платить за подключение генераторов к базовым станциям мобильных операторов – Минцифры
Киев • УНН
Минцифры запускает программу оплаты гражданам и бизнесу за подключение генераторов мощностью от 7,2 кВт к мобильным станциям. За час работы можно получить 110-140 грн для обеспечения связи во время блэкаутов.
Министерство цифровой трансформации запускает программу, по которой граждане и бизнес могут получать оплату за подключение собственных генераторов к мобильным станциям во время блэкаутов, чтобы обеспечить связь в критические моменты. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в Минцифры, владельцы генераторов мощностью от 7,2 кВт смогут подключать их к базовым станциям операторов и получать 110–140 грн за час работы.
Если у вас есть генератор мощностью от 7,2 кВт, подключите его и получайте ориентировочно от 110 до 140 грн в час. Например, за 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо получит ориентировочно 1 320 грн, юридическое – около 1 720 грн
Программа рассчитана на предпринимателей и граждан, готовых помочь поддерживать стабильную связь в случае длительных отключений электроэнергии.
Обслуживание и заправка генератора – ответственность владельца, тогда как техническое подключение осуществляет оператор связи.
Чтобы присоединиться к проекту, позвоните на бесплатную горячую линию по номеру 0 800 33 63 28 (график работы: пн–пт с 9:00 до 18:00, суббота–воскресенье – выходные). Оператор подберет ближайшую базовую станцию к вашей локации, объяснит условия, рассчитает ориентировочную сумму оплаты и передаст ваши контакты оператору. Далее оператор свяжется с вами, проверит технические возможности, договорится обо всех условиях и заключит соглашение
