Украина восстанавливается после массированной атаки рф: какая ситуация в регионах, что с отоплением и где есть графики света

Киев • УНН

 • 4802 просмотра

В Украине продолжается ликвидация последствий массированного российского удара по критической инфраструктуре, восстанавливается тепло- и водоснабжение. Ситуация в энергосистеме после атаки остается сложной, применяются почасовые отключения в 13 областях и Киеве.

Украина восстанавливается после массированной атаки рф: какая ситуация в регионах, что с отоплением и где есть графики света

В Украине продолжают ликвидировать последствия массированной атаки рф, восстанавливают тепло- и водоснабжение, в целом по Украине с отоплением 67% жилья и 84% соцсферы, в энергосистеме ситуация сложная, графики - в 13 областях и Киеве, сообщили в Минразвития и Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Что в пострадавших регионах

"Продолжается ликвидация последствий массированного российского удара по критической инфраструктуре страны. Профильные службы восстанавливают тепло- и водоснабжение", - сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram.

И рассказал подробнее о ситуации в наиболее пострадавших регионах:

  • Полтавщина. Запущены котельные, работают водозаборы и очистные сооружения, поэтому люди - с водой. Школы, садики, больницы работают в штатном режиме. Электротранспорт вышел на маршруты, участки с плановыми отключениями дублируются автобусами;
    • Харьковщина. Водоснабжение обеспечено, тепло уже имеют 72% жителей. Восстановительные работы еще продолжаются. На поврежденных объектах критической инфраструктуры продолжается обследование оборудования и устранение повреждений. Метрополитен работает, также предусмотрены дополнительные маршруты наземного транспорта;
      • Днепропетровщина. В Павлограде из-за повреждения систем электроснабжения в результате вражеской атаки была остановлена часть котельных. Уже подключено 30%, пусковые работы продолжаются.

        Сколько подключено к отоплению

        "В целом по Украине с централизованным отоплением 67% жилых домов и 84% объектов социальной сферы. Органы местного самоуправления продолжают подключать объекты к теплу", - сообщил вице-премьер.

        Все службы, по словам чиновника, работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу систем.

        Что с энергосистемой

        При этом заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины после последней массированной атаки россии остается сложной.

        "После последнего обстрела аварийно-восстановительные работы продолжаются 24/7. Прошлой ночью враг применил 45 ракет различных типов, из которых более 30 - баллистические и кассетные. Эта атака стала одной из технологически самых сложных. россия использует разведывательные данные для нанесения ударов именно по ключевым элементам технологической схемы энергосистемы", - подчеркнул заместитель министра, которого цитируют в Минэнерго.

        В большинстве областей графики отключений света до конца суток, потребление высокое - Укрэнерго10.11.25, 10:51 • 8096 просмотров

        Где есть графики

        Сейчас в большинстве регионов, как отмечается, вынужденно применяются почасовые отключения для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. На сегодня одновременно действуют до четырех очередей почасовых отключений. Самая сложная ситуация сохраняется на Полтавщине и Харьковщине - из-за дефицита передачи электроэнергии, вызванного повреждением высоковольтных линий.

        Меры ограничения также действуют в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях и в городе Киеве.

        То есть, в целом графики - в 13 областях и Киеве.

        Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

        "Оперативный пересмотр графиков происходит в сторону оптимизации, однако достичь этого невозможно без рационального потребления электроэнергии", - отметили в Минэнерго. Заместитель министра также призвал бизнес активнее использовать импорт электроэнергии как инструмент для избежания ограничений.

        О вражеских ударах по подстанциям АЭС

        Отдельно Колесник обратил внимание на удары россии по подстанциям, которые обеспечивают питание Хмельницкой и Ровенской АЭС.

        "Это не первый прицельный удар по ключевым высоковольтным линиям. Их повреждение вынуждает атомную генерацию временно уменьшать производство, чтобы избежать рисков аварийных ситуаций и каскадных отключений в системе", - подчеркнул заместитель министра.

        Он проинформировал, что Минэнерго находится в постоянном контакте с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Украина обратилась в Агентство с требованием срочно созвать Совет управляющих. Целью является формирование механизмов по предотвращению атак россии на критическую инфраструктуру и усиление международного давления по вопросам ядерной и радиационной безопасности.

        Россия атаковала подстанции двух АЭС, Украина требует срочно созвать Совет МАГАТЭ - Сибига08.11.25, 22:38 • 8468 просмотров

        Юлия Шрамко

        Общество
        Графики отключений электроэнергии
        Энергетика
        Отопление
        Война в Украине
        Отключение света
        Блэкаут
        Электроэнергия
        Хмельницкая область
        Винницкая область
        Николаевская область
        Житомирская область
        Киевская область
        Черкасская область
        Кировоградская область
        Харьковская область
        Полтавская область
        Днепропетровская область
        Запорожская область
        Рафаэль Гросси
        Международное агентство по атомной энергии
        Черниговская область
        Херсонская область
        Украина
        Павлоград
        Киев