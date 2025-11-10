Украина восстанавливается после массированной атаки рф: какая ситуация в регионах, что с отоплением и где есть графики света

В Украине продолжают ликвидировать последствия массированной атаки рф, восстанавливают тепло- и водоснабжение, в целом по Украине с отоплением 67% жилья и 84% соцсферы, в энергосистеме ситуация сложная, графики - в 13 областях и Киеве, сообщили в Минразвития и Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Что в пострадавших регионах

"Продолжается ликвидация последствий массированного российского удара по критической инфраструктуре страны. Профильные службы восстанавливают тепло- и водоснабжение", - сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram.

И рассказал подробнее о ситуации в наиболее пострадавших регионах:

Полтавщина . Запущены котельные, работают водозаборы и очистные сооружения, поэтому люди - с водой. Школы, садики, больницы работают в штатном режиме. Электротранспорт вышел на маршруты, участки с плановыми отключениями дублируются автобусами;

. Запущены котельные, работают водозаборы и очистные сооружения, поэтому люди - с водой. Школы, садики, больницы работают в штатном режиме. Электротранспорт вышел на маршруты, участки с плановыми отключениями дублируются автобусами; Харьковщина . Водоснабжение обеспечено, тепло уже имеют 72% жителей. Восстановительные работы еще продолжаются. На поврежденных объектах критической инфраструктуры продолжается обследование оборудования и устранение повреждений. Метрополитен работает, также предусмотрены дополнительные маршруты наземного транспорта;

. Водоснабжение обеспечено, тепло уже имеют 72% жителей. Восстановительные работы еще продолжаются. На поврежденных объектах критической инфраструктуры продолжается обследование оборудования и устранение повреждений. Метрополитен работает, также предусмотрены дополнительные маршруты наземного транспорта; Днепропетровщина. В Павлограде из-за повреждения систем электроснабжения в результате вражеской атаки была остановлена часть котельных. Уже подключено 30%, пусковые работы продолжаются.

Сколько подключено к отоплению

"В целом по Украине с централизованным отоплением 67% жилых домов и 84% объектов социальной сферы. Органы местного самоуправления продолжают подключать объекты к теплу", - сообщил вице-премьер.

Все службы, по словам чиновника, работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу систем.

Что с энергосистемой

При этом заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины после последней массированной атаки россии остается сложной.

"После последнего обстрела аварийно-восстановительные работы продолжаются 24/7. Прошлой ночью враг применил 45 ракет различных типов, из которых более 30 - баллистические и кассетные. Эта атака стала одной из технологически самых сложных. россия использует разведывательные данные для нанесения ударов именно по ключевым элементам технологической схемы энергосистемы", - подчеркнул заместитель министра, которого цитируют в Минэнерго.

В большинстве областей графики отключений света до конца суток, потребление высокое - Укрэнерго

Где есть графики

Сейчас в большинстве регионов, как отмечается, вынужденно применяются почасовые отключения для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. На сегодня одновременно действуют до четырех очередей почасовых отключений. Самая сложная ситуация сохраняется на Полтавщине и Харьковщине - из-за дефицита передачи электроэнергии, вызванного повреждением высоковольтных линий.

Меры ограничения также действуют в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях и в городе Киеве.

То есть, в целом графики - в 13 областях и Киеве.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

"Оперативный пересмотр графиков происходит в сторону оптимизации, однако достичь этого невозможно без рационального потребления электроэнергии", - отметили в Минэнерго. Заместитель министра также призвал бизнес активнее использовать импорт электроэнергии как инструмент для избежания ограничений.

О вражеских ударах по подстанциям АЭС

Отдельно Колесник обратил внимание на удары россии по подстанциям, которые обеспечивают питание Хмельницкой и Ровенской АЭС.

"Это не первый прицельный удар по ключевым высоковольтным линиям. Их повреждение вынуждает атомную генерацию временно уменьшать производство, чтобы избежать рисков аварийных ситуаций и каскадных отключений в системе", - подчеркнул заместитель министра.

Он проинформировал, что Минэнерго находится в постоянном контакте с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Украина обратилась в Агентство с требованием срочно созвать Совет управляющих. Целью является формирование механизмов по предотвращению атак россии на критическую инфраструктуру и усиление международного давления по вопросам ядерной и радиационной безопасности.

