Україна відновлюється після масованої атаки рф: яка ситуація в регіонах, що з опаленням і де є графіки світла

В Україні продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки рф, відновлюють тепло- та водопостачання, загалом по Україні із опаленням 67% житла та 84% соцсфери, в енергосистемі ситуація складна, графіки - у 13 областях та Києві, повідомили в Мінрозвитку та Міненерго у понеділок, пише УНН.

Що у постраждалих регіонах

"Триває ліквідація наслідків масованого російського удару по критичній інфраструктурі країни. Профільні служби відновлюють тепло- та водопостачання", - повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram.

І розповів детальніше про ситуацію в найбільш постраждалих регіонах:

Полтавщина . Запущені котельні, працюють водозабори та очисні споруди, тож люди - з водою. Школи, садочки, лікарні працюють у штатному режимі. Електротранспорт вийшов на маршрути, ділянки з плановими відключеннями дублюються автобусами;

. Запущені котельні, працюють водозабори та очисні споруди, тож люди - з водою. Школи, садочки, лікарні працюють у штатному режимі. Електротранспорт вийшов на маршрути, ділянки з плановими відключеннями дублюються автобусами; Харківщина . Водопостачання забезпечене, тепло вже мають 72% жителів. Відновлювальні роботи ще тривають. На пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури продовжується обстеження обладнання та усунення пошкоджень. Метрополітен працює, також передбачені додаткові маршрути наземного транспорту;

. Водопостачання забезпечене, тепло вже мають 72% жителів. Відновлювальні роботи ще тривають. На пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури продовжується обстеження обладнання та усунення пошкоджень. Метрополітен працює, також передбачені додаткові маршрути наземного транспорту; Дніпропетровщина. У Павлограді через пошкодження систем електропостачання внаслідок ворожої атаки була зупинена частина котелень. Уже підключено 30%, пускові роботи продовжуються.

Скільки підключено до опалення

"Загалом по Україні із централізованим опаленням 67% житлових будинків та 84% об'єктів соціальної сфери. Органи місцевого самоврядування продовжують підключати обʼєкти до тепла", - повідомив віцепрем'єр.

Усі служби, зі слів посадовця, працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу систем.

Що з енергосистемою

При цьому заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив, що ситуація в енергосистемі України після останньої масованої атаки росії залишається складною.

"Після останнього обстрілу аварійно-відновлювальні роботи тривають 24/7. Минулої ночі ворог застосував 45 ракет різних типів, з яких понад 30 - балістичні та касетні. Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. росія використовує розвідувальні дані для нанесення ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми", - наголосив заступник міністра, якого цитують у Міненерго.

У більшості областей графіки відключень світла до кінця доби, споживання високе - Укренерго

Де є графіки

Наразі у більшості регіонів, як зазначається, вимушено застосовуються погодинні відключення для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. На сьогодні одночасно діють до чотирьох черг погодинних відключень. Найскладніша ситуація зберігається на Полтавщині та Харківщині - через дефіцит передачі електроенергії, спричинений пошкодженням високовольтних ліній.

Заходи обмеження також діють у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Київській областях і у місті Києві.

Тобто, загалом графіки - у 13 областях та Києві.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Оперативний перегляд графіків відбувається у бік оптимізації, однак досягти цього неможливо без раціонального споживання електроенергії", - зазначили у Міненерго. Заступник міністра також закликав бізнес активніше використовувати імпорт електроенергії як інструмент для уникнення обмежень.

Про ворожі удари по підстанціях АЕС

Окремо Колісник звернув увагу на удари росії по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

"Це не перший прицільний удар по ключових високовольтних лініях. Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі", - підкреслив заступник міністра.

Він поінформував, що Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Україна звернулася до Агентства з вимогою терміново скликати Раду керуючих. Метою є формування механізмів щодо запобігання атакам росії на критичну інфраструктуру та посилення міжнародного тиску з питань ядерної та радіаційної безпеки.

