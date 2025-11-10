Україна відновлюється після масованої атаки рф: яка ситуація в регіонах, що з опаленням і де є графіки світла

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10642 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26980 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35202 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52602 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33995 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50539 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41529 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22956 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24863 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26292 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18726 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11280 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17576 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9588 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6106 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52603 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45949 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50539 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41529 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94181 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6198 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30038 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35301 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 61004 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136996 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Україна відновлюється після масованої атаки рф: яка ситуація в регіонах, що з опаленням і де є графіки світла

Київ • УНН

 • 7428 перегляди

В Україні триває ліквідація наслідків масованого російського удару по критичній інфраструктурі, відновлюється тепло- та водопостачання. Ситуація в енергосистемі після атаки залишається складною, застосовуються погодинні відключення у 13 областях та Києві.

Україна відновлюється після масованої атаки рф: яка ситуація в регіонах, що з опаленням і де є графіки світла

В Україні продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки рф, відновлюють тепло- та водопостачання, загалом по Україні із опаленням 67% житла та 84% соцсфери, в енергосистемі ситуація складна, графіки - у 13 областях та Києві, повідомили в Мінрозвитку та Міненерго у понеділок, пише УНН.

Що у постраждалих регіонах

"Триває ліквідація наслідків масованого російського удару по критичній інфраструктурі країни. Профільні служби відновлюють тепло- та водопостачання", - повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram.

І розповів детальніше про ситуацію в найбільш постраждалих регіонах:

  • Полтавщина. Запущені котельні, працюють водозабори та очисні споруди, тож люди - з водою. Школи, садочки, лікарні працюють у штатному режимі. Електротранспорт вийшов на маршрути, ділянки з плановими відключеннями дублюються автобусами;
    • Харківщина. Водопостачання забезпечене, тепло вже мають 72% жителів. Відновлювальні роботи ще тривають. На пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури продовжується обстеження обладнання та усунення пошкоджень. Метрополітен працює, також передбачені додаткові маршрути наземного транспорту;
      • Дніпропетровщина. У Павлограді через пошкодження систем електропостачання внаслідок ворожої атаки була зупинена частина котелень. Уже підключено 30%, пускові роботи продовжуються.

        Скільки підключено до опалення

        "Загалом по Україні із централізованим опаленням 67% житлових будинків та 84% об'єктів соціальної сфери. Органи місцевого самоврядування продовжують підключати обʼєкти до тепла", - повідомив віцепрем'єр.

        Усі служби, зі слів посадовця, працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу систем. 

        Що з енергосистемою

        При цьому заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив, що ситуація в енергосистемі України після останньої масованої атаки росії залишається складною. 

        "Після останнього обстрілу аварійно-відновлювальні роботи тривають 24/7. Минулої ночі ворог застосував 45 ракет різних типів, з яких понад 30 - балістичні та касетні. Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. росія використовує розвідувальні дані для нанесення ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми", - наголосив заступник міністра, якого цитують у Міненерго.

        У більшості областей графіки відключень світла до кінця доби, споживання високе - Укренерго10.11.25, 10:51 • 30997 переглядiв

        Де є графіки

        Наразі у більшості регіонів, як зазначається, вимушено застосовуються погодинні відключення для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. На сьогодні одночасно діють до чотирьох черг погодинних відключень. Найскладніша ситуація зберігається на Полтавщині та Харківщині - через дефіцит передачі електроенергії, спричинений пошкодженням високовольтних ліній.

        Заходи обмеження також діють у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Київській областях і у місті Києві.

        Тобто, загалом графіки - у 13 областях та Києві.

        Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

        "Оперативний перегляд графіків відбувається у бік оптимізації, однак досягти цього неможливо без раціонального споживання електроенергії", - зазначили у Міненерго. Заступник міністра також закликав бізнес активніше використовувати імпорт електроенергії як інструмент для уникнення обмежень.

        Про ворожі удари по підстанціях АЕС

        Окремо Колісник звернув увагу на удари росії по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

        "Це не перший прицільний удар по ключових високовольтних лініях. Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі", - підкреслив заступник міністра.

        Він поінформував, що Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Україна звернулася до Агентства з вимогою терміново скликати Раду керуючих. Метою є формування механізмів щодо запобігання атакам росії на критичну інфраструктуру та посилення міжнародного тиску з питань ядерної та радіаційної безпеки.

        росія атакувала підстанції двох АЕС, Україна вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ - Сибіга08.11.25, 22:38 • 8813 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Суспільство
        Графіки відключень електроенергії
        Енергетика
        Опалення
        Війна в Україні
        Відключення світла
        Блекаут 
        Електроенергія
        Хмельницька область
        Вінницька область
        Миколаївська область
        Житомирська область
        Київська область
        Черкаська область
        Кіровоградська область
        Харківська область
        Полтавська область
        Дніпропетровська область
        Запорізька область
        Рафаель Гроссі
        Міжнародне агентство з атомної енергії
        Чернігівська область
        Херсонська область
        Україна
        Павлоград
        Київ