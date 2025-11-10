Українцям платитимуть за підключення генераторів до базових станцій мобільних операторів – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації запускає програму, за якою громадяни та бізнес можуть отримувати оплату за підключення власних генераторів до мобільних станцій під час блекаутів, щоб забезпечити зв’язок у критичні моменти. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, пише УНН.

Як повідомили у Мінцифри, власники генераторів потужністю від 7,2 кВт зможуть підключати їх до базових станцій операторів і отримувати 110–140 грн за годину роботи.

Якщо ви маєте генератор потужністю від 7,2 кВт, підключіть його та отримуйте орієнтовно від 110 до 140 грн за годину. Наприклад, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 грн, юридична – близько 1 720 грн

Програма розрахована на підприємців та громадян, готових допомогти підтримувати стабільний зв’язок у випадку тривалих відключень електроенергії.

Україна відновлюється після масованої атаки рф: яка ситуація в регіонах, що з опаленням і де є графіки світла

Обслуговування та заправка генератора – відповідальність власника, тоді як технічне підключення здійснює оператор зв’язку.

Щоб долучитися до проєкту, зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28 (графік роботи: пн–пт з 9:00 до 18:00, субота–неділя – вихідні). Оператор підбере найближчу базову станцію до вашої локації, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть ваші контакти оператору. Далі оператор зв’яжеться з вами, перевірить технічні можливості, домовиться про всі умови та укладе угоду