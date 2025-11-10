Графіки відключень світла триватимуть до кінця опалювального сезону через удари по підстанціях та зниження генерації АЕС - нардеп
Київ • УНН
Відключення світла триватимуть до кінця опалювального сезону через удари по підстанціях та зниження генерації АЕС. Обстріли підстанцій, що живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС, змусили зменшити генерацію.
Удари по підстанціях, які живлять атомні електростанції, зокрема, Хмельницьку та Рівненську - змусили зменшити генерацію. Графіки відключень світла, найімовірніше, будуть діяти до кінця опалювального сезону.
Про це сказав член комітету ВР з енергетики Сергій Нагорняк у телемарафоні, повідомляє УНН.
Деталі
Графіки відключень світла будуть до кінця опалювального сезону
Через обстріли підстанцій, що передають електроенергію з АЕС, диспетчери Укренерго віддають команди атомним станціям знижувати потужність. Це один із алгоритмів дій під час атак на лінії передачі й підстанції, аби мінімізувати ризики для системи.
Також, він закликає економити енергію: "Маємо ощадливо споживати, як газ, так і тепло, так і електричну енергію".
Нагадаємо
Після російських атак на інфраструктуру Україна продовжує відновлюватися. Загалом по Україні із опаленням 67% житла та 84% соцсфери, в енергосистемі ситуація складна, графіки - у 13 областях та Києві
Через пошкодження внаслідок російських ударів Укренерго оголосило про необхідність відключення 70% електроенергії в Києві у другій половині дня 9 листопада. З 17:00 до 21:00 у столиці застосовуються відключення на 4 чергах одночасно.