Графики отключений света будут действовать до конца отопительного сезона из-за ударов по подстанциям и снижения генерации АЭС - нардеп
Киев • УНН
Отключения света будут продолжаться до конца отопительного сезона из-за ударов по подстанциям и снижения генерации АЭС. Обстрелы подстанций, питающих Хмельницкую и Ровенскую АЭС, заставили уменьшить генерацию.
Об этом сказал член комитета ВР по энергетике Сергей Нагорняк в телемарафоне, сообщает УНН.
Подробности
Из-за обстрелов подстанций, передающих электроэнергию с АЭС, диспетчеры Укрэнерго отдают команды атомным станциям снижать мощность. Это один из алгоритмов действий во время атак на линии передачи и подстанции, чтобы минимизировать риски для системы.
Также он призывает экономить энергию: "Должны экономно потреблять как газ, так и тепло, так и электрическую энергию".
Напомним
После российских атак на инфраструктуру Украина продолжает восстанавливаться. В целом по Украине с отоплением 67% жилья и 84% соцсферы, в энергосистеме ситуация сложная, графики - в 13 областях и Киеве.
Из-за повреждений в результате российских ударов Укрэнерго объявило о необходимости отключения 70% электроэнергии в Киеве во второй половине дня 9 ноября. С 17:00 до 21:00 в столице применяются отключения на 4 очередях одновременно.