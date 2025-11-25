Зеленський підписав закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні: що зміниться
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, що встановлює вимоги до якості зв’язку та вдосконалює механізм національного роумінгу. Це забезпечить обов'язковий стандарт швидкості інтернету та дозволить українцям контролювати якість зв'язку.
Перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що "це ще один важливий крок до швидкого й прогнозованого мобільного інтернету для всіх українців".
Глава Мінцифри також роз'яснив, що зміниться після підписання закону:
1️. Швидкість — обов’язковий стандарт.
Раніше оператори декларували теоретичні показники. Тепер швидкість інтернету — офіційний параметр якості, де держава встановлює мінімальний рівень якості послуг абонентів, а оператори будуть зобов’язані дотримуватися.
2️. Контроль якості в смартфоні.
Українці зможуть самостійно робити спідтести, а реальні дані автоматично надходитимуть до НКЕК. Це дасть змогу телеком-регулятору швидше виявити проблемні зони для покращення.
3️. Розширення покриття в селах.
Скасування мораторію на перевірки стимулюватиме операторів активніше розбудовувати мережу в сільській місцевості та покривати території, де досі немає зв’язку.
4️. Нацроумінг працюватиме й після війни.
Українці й надалі зможуть перемикатися між операторами, щоб залишатися на зв’язку в надзвичайних ситуаціях.
