Зеленский подписал закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине: что изменится
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4670-IX, устанавливающий требования к качеству связи и совершенствующий механизм национального роуминга. Это обеспечит обязательный стандарт скорости интернета и позволит украинцам контролировать качество связи.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4670-IX, который устанавливает четкие требования к качеству связи и совершенствует механизм национального роуминга. Об этом указано в карточке документа на сайте ВР, передает УНН.
Возвращено с подписью от Президента Украины
Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что "это еще один важный шаг к быстрому и прогнозируемому мобильному интернету для всех украинцев".
Глава Минцифры также разъяснил, что изменится после подписания закона:
1️. Скорость — обязательный стандарт.
Ранее операторы декларировали теоретические показатели. Теперь скорость интернета — официальный параметр качества, где государство устанавливает минимальный уровень качества услуг абонентов, а операторы будут обязаны соблюдать.
2️. Контроль качества в смартфоне.
Украинцы смогут самостоятельно делать спидтесты, а реальные данные автоматически будут поступать в НКЭК. Это позволит телеком-регулятору быстрее выявлять проблемные зоны для улучшения.
3️. Расширение покрытия в селах.
Отмена моратория на проверки будет стимулировать операторов активнее развивать сеть в сельской местности и покрывать территории, где до сих пор нет связи.
4️. Нацроуминг будет работать и после войны.
Украинцы и в дальнейшем смогут переключаться между операторами, чтобы оставаться на связи в чрезвычайных ситуациях.
