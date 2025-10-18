Фракція "Слуги народу" збереться з прем'єром та урядовцями для координації політики: деталі
20 жовтня фракція "Слуга Народу" проведе Координаційну нараду з представниками уряду. Обговорюватимуть пріоритетні напрямки державної політики.
Парламентська фракція "Слуга народу" у понеділок, 20 жовтня, проведе зустріч з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко та іншими членами уряду. Також до зустрічі доєднається керівництво Верховної Ради. Про це повідомила у суботу речниця фракції у Верховній Раді Юлія Палійчук, передає УНН.
Деталі
Палійчук зазначила, що до участі запрошені керівництво ВР, нардепи та члени уряду.
У засіданні Координаційної наради, з її слів, візьмуть участь:
- Премʼєр-міністр України - Юлія Свириденко;
- перший віце-премʼєр-міністр - міністр цифрової трансформації - Михайло Федоров;
- віце-премʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій - Олексій Кулеба;
- міністр оборони України - Денис Шмигаль;
- міністр внутрішніх справ - Ігор Клименко;
- міністр охорони здоровʼя - Віктор Ляшко;
- міністр освіти і науки - Оксен Лісовий;
- міністр енергетики - Світлана Гринчук;
- міністр соціальної політики, сімʼї та єдності - Денис Улютін;
- міністр у справах ветеранів - Наталія Калмикова.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський проведе зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу" після ухвалення в першому читанні проєкту державного бюджету на 2026 рік.