Эксклюзив
08:50 • 6980 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественника
18 октября, 00:34 • 28112 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 53419 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 41397 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 44984 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 35384 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 24934 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 22337 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 18276 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 20315 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Фракция "Слуги народа" соберется с премьером и чиновниками для координации политики: детали

Киев • УНН

 • 812 просмотра

20 октября фракция "Слуга Народа" проведет Координационное совещание с представителями правительства. Будут обсуждаться приоритетные направления государственной политики.

Фракция "Слуги народа" соберется с премьером и чиновниками для координации политики: детали

Парламентская фракция "Слуга народа" в понедельник, 20 октября, проведет встречу с Премьер-министром Юлией Свириденко и другими членами правительства. Также к встрече присоединится руководство Верховной Рады. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь фракции в Верховной Раде Юлия Палийчук, передает УНН.

Фракция "Слуга Народа" встретится с премьер-министром Юлией Свириденко и членами правительства. В понедельник, 20 октября фракция политической партии "Слуга Народа" проведет Координационное совещание с участием представителей правительства по реализации приоритетных направлений государственной политики

- сообщила Палийчук.

Детали

Палийчук отметила, что к участию приглашены руководство ВР, нардепы и члены правительства.

В заседании Координационного совещания, по ее словам, примут участие:

  • Премьер-министр Украины - Юлия Свириденко;
    • первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации - Михаил Федоров;
      • вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий - Алексей Кулеба;
        • министр обороны Украины - Денис Шмыгаль;
          • министр внутренних дел - Игорь Клименко;
            • министр здравоохранения - Виктор Ляшко;
              • министр образования и науки - Оксен Лисовой;
                • министр энергетики - Светлана Гринчук;
                  • министр социальной политики, семьи и единства - Денис Улютин;
                    • министр по делам ветеранов - Наталья Калмыкова.

                      Напомним

                      Президент Владимир Зеленский проведет встречу с парламентской фракцией "Слуга народа" после принятия в первом чтении проекта государственного бюджета на 2026 год.

                      Павел Башинский

                      Политика
                      Кабинет Министров Украины
                      Наталья Калмыкова
                      Оксен Лисовой
                      Юлия Свириденко
                      Михаил Федоров
                      Слуга народа
                      Верховная Рада
                      Игорь Клименко
                      Виктор Ляшко
                      Денис Шмыгаль