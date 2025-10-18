Фракция "Слуги народа" соберется с премьером и чиновниками для координации политики: детали
Киев • УНН
20 октября фракция "Слуга Народа" проведет Координационное совещание с представителями правительства. Будут обсуждаться приоритетные направления государственной политики.
Парламентская фракция "Слуга народа" в понедельник, 20 октября, проведет встречу с Премьер-министром Юлией Свириденко и другими членами правительства. Также к встрече присоединится руководство Верховной Рады. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь фракции в Верховной Раде Юлия Палийчук, передает УНН.
Детали
Палийчук отметила, что к участию приглашены руководство ВР, нардепы и члены правительства.
В заседании Координационного совещания, по ее словам, примут участие:
- Премьер-министр Украины - Юлия Свириденко;
- первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации - Михаил Федоров;
- вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий - Алексей Кулеба;
- министр обороны Украины - Денис Шмыгаль;
- министр внутренних дел - Игорь Клименко;
- министр здравоохранения - Виктор Ляшко;
- министр образования и науки - Оксен Лисовой;
- министр энергетики - Светлана Гринчук;
- министр социальной политики, семьи и единства - Денис Улютин;
- министр по делам ветеранов - Наталья Калмыкова.
Напомним
Президент Владимир Зеленский проведет встречу с парламентской фракцией "Слуга народа" после принятия в первом чтении проекта государственного бюджета на 2026 год.