Ексклюзив
10:08 • 2054 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 7864 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 11974 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 12792 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 17412 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 17381 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 16337 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 59543 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54679 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39644 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 2040 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 5128 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26188 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 59541 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 44057 перегляди
Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" після голосування за Держбюджет-2026

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Раніше зустріч планувалась в період з 6 по 10 жовтня, але потім дату перенесли.

Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" після голосування за Держбюджет-2026

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу" після ухвалення в першому читанні проєкту державного бюджету на 2026 рік. Це УНН підтвердила речниця фракції Юлія Палійчук.

Деталі

На запитання, чи планується зустріч парламентської фракції "Слуга народу" з президентом України Володимиром Зеленським після голосування в першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2026 рік, вона відповіла: "Так".

Як вказано, зустріч фракції з Президентом була перенесена, хоча раніше планувалася на 6-10 жовтня.

Нагадаємо

16 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з фракцією "Слуга народу", де основною темою стали питання, пов’язані з війною.

Раніше УНН писав, що Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Розгляд законопроєкту про Державний бюджет України на 2026 рік у першому читанні планується 21-23 жовтня. Основний виклик щодо його розгляду - це багато пропозицій про збільшення видатків, які не забезпечені реалістичними джерелами.

Водночас до проєкту Бюджету-2026 подано 3339 поправок, що на 59% більше, ніж минулого року. Це побило 19-річний рекорд, перевищивши показник 2022 року.

Альона Уткіна

