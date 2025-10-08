Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" після голосування за Держбюджет-2026

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу" після ухвалення в першому читанні проєкту державного бюджету на 2026 рік. Це УНН підтвердила речниця фракції Юлія Палійчук.

Деталі

На запитання, чи планується зустріч парламентської фракції "Слуга народу" з президентом України Володимиром Зеленським після голосування в першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2026 рік, вона відповіла: "Так".

Як вказано, зустріч фракції з Президентом була перенесена, хоча раніше планувалася на 6-10 жовтня.

Нагадаємо

16 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з фракцією "Слуга народу", де основною темою стали питання, пов’язані з війною.

Раніше УНН писав, що Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Розгляд законопроєкту про Державний бюджет України на 2026 рік у першому читанні планується 21-23 жовтня. Основний виклик щодо його розгляду - це багато пропозицій про збільшення видатків, які не забезпечені реалістичними джерелами.

Водночас до проєкту Бюджету-2026 подано 3339 поправок, що на 59% більше, ніж минулого року. Це побило 19-річний рекорд, перевищивши показник 2022 року.