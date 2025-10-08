Зеленский встретится с фракцией "Слуга народа" после голосования за Госбюджет-2026

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с парламентской фракцией "Слуга народа" после принятия в первом чтении проекта государственного бюджета на 2026 год. Это УНН подтвердила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

Детали

На вопрос, планируется ли встреча парламентской фракции "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским после голосования в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2026 год, она ответила: "Да".

Как указано, встреча фракции с Президентом была перенесена, хотя ранее планировалась на 6-10 октября.

Напомним

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с фракцией "Слуга народа", где основной темой стали вопросы, связанные с войной.

Ранее УНН писал, что Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Рассмотрение законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2026 год в первом чтении планируется 21-23 октября. Основной вызов по его рассмотрению - это много предложений об увеличении расходов, которые не обеспечены реалистичными источниками.

В то же время к проекту Бюджета-2026 подано 3339 поправок, что на 59% больше, чем в прошлом году. Это побило 19-летний рекорд, превысив показатель 2022 года.