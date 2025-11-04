Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні

Верховна Рада прийняла закон №12094, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій і наближає їх до стандартів ЄС. Його головна мета - підвищити якість і стабільність мобільного інтернету та зв’язку для українців, особливо в умовах війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховну Раду України.

Деталі

Новий закон встановлює офіційні вимоги до якості послуг. Відтепер швидкість мобільного інтернету стане показником, за яким контролюватимуть роботу операторів. Крім того, документ усуває юридичні прогалини, що заважали ефективно перевіряти дотримання ліцензійних умов.

Законом також вдосконалено механізм національного роумінгу. У разі надзвичайних ситуацій, мережі зможуть підтримувати одна одну, щоб користувачі залишалися на зв’язку навіть під час кризових подій чи можливих блекаутів.

Крім того, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що "Оператори зможуть швидше будувати базові станції в сільській місцевості після скасування мораторію на перевірку." А ще додав. що "Нацроумінг залишиться доступним і після завершення воєнного стану. Це допоможе зберігати зв’язок у надзвичайних і кризових ситуаціях."

Прийнятий документ має забезпечити стабільний і якісний зв’язок для громадян у будь-яких умовах.

Нагадаємо

Мінцифра розповіла про технологію xPON, яка дозволяє зберегти домашній інтернет під час відключень світла. Відомство також запустило проєкт з порадами щодо мобільного зв'язку в умовах знеструмлень.