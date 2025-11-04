ukenru
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв'язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістику
Ексклюзив
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні

Київ • УНН

Верховна Рада ухвалила закон №12094, що оновлює правила у сфері електронних комунікацій та наближає їх до стандартів ЄС. Документ підвищує якість мобільного інтернету та зв’язку, встановлює вимоги до швидкості та вдосконалює механізм національного роумінгу.

Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні

Верховна Рада прийняла закон №12094, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій і наближає їх до стандартів ЄС. Його головна мета - підвищити якість і стабільність мобільного інтернету та зв’язку для українців, особливо в умовах війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховну Раду України.

Деталі

Новий закон встановлює офіційні вимоги до якості послуг. Відтепер швидкість мобільного інтернету стане показником, за яким контролюватимуть роботу операторів. Крім того, документ усуває юридичні прогалини, що заважали ефективно перевіряти дотримання ліцензійних умов.

Законом також вдосконалено механізм національного роумінгу. У разі надзвичайних ситуацій, мережі зможуть підтримувати одна одну, щоб користувачі залишалися на зв’язку навіть під час кризових подій чи можливих блекаутів.

Крім того, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що "Оператори зможуть швидше будувати базові станції в сільській місцевості після скасування мораторію на перевірку." А ще додав. що "Нацроумінг залишиться доступним і після завершення воєнного стану. Це допоможе зберігати зв’язок у надзвичайних і кризових ситуаціях."

Прийнятий документ має забезпечити стабільний і якісний зв’язок для громадян у будь-яких умовах.

Нагадаємо

Мінцифра розповіла про технологію xPON, яка дозволяє зберегти домашній інтернет під час відключень світла. Відомство також запустило проєкт з порадами щодо мобільного зв'язку в умовах знеструмлень.

Алла Кіосак

ПолітикаТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Михайло Федоров
Верховна Рада України
Україна