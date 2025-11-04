Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине

Верховная Рада приняла закон №12094, который обновляет правила в сфере электронных коммуникаций и приближает их к стандартам ЕС. Его главная цель - повысить качество и стабильность мобильного интернета и связи для украинцев, особенно в условиях войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Детали

Новый закон устанавливает официальные требования к качеству услуг. Отныне скорость мобильного интернета станет показателем, по которому будут контролировать работу операторов. Кроме того, документ устраняет юридические пробелы, мешавшие эффективно проверять соблюдение лицензионных условий.

Законом также усовершенствован механизм национального роуминга. В случае чрезвычайных ситуаций, сети смогут поддерживать друг друга, чтобы пользователи оставались на связи даже во время кризисных событий или возможных блэкаутов.

Кроме того, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что "Операторы смогут быстрее строить базовые станции в сельской местности после отмены моратория на проверку." А еще добавил, что "Нацроуминг останется доступным и после завершения военного положения. Это поможет сохранять связь в чрезвычайных и кризисных ситуациях."

Принятый документ должен обеспечить стабильную и качественную связь для граждан в любых условиях.

Напомним

Минцифра рассказала о технологии xPON, которая позволяет сохранить домашний интернет во время отключений света. Ведомство также запустило проект с советами по мобильной связи в условиях обесточивания.