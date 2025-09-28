В Україні запустили венчурний фонд на €50 млн для підтримки стартапів - Федоров
Київ • УНН
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про запуск Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом €50 млн. Фонд надаватиме українським технологічним компаніям капітал, стратегічну підтримку та доступ до міжнародної мережі.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом €50 млн. Про це він повідомив у своїх соцмережах, передає УНН.
Навіть під час повномасштабної війни українські стартапи створюють інноваційні продукти та конкурують на глобальному рівні. Наше завдання — підтримати їх розвиток і створити екосистему, привабливу для іноземних інвесторів
Фонд створено за підтримки Європейського інвестиційного банку та оголошено спільно зі спецуповноваженим Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.
За словами Федорова, фонд надаватиме українським технологічним компаніям на ранній стадії капітал, стратегічну підтримку та доступ до міжнародної мережі. Це дозволить стартапам конкурувати на глобальному рівні й сприятиме формуванню інноваційної екосистеми, привабливої для іноземних інвесторів.
Нагадаємо
Нещодавно у Мінцифри повідомили, що Україна співпрацюватиме з найбільшим дослідницьким інститутом Нідерландів TNO для розробки проривних військових технологій. Кластер Brave1 підписав меморандум про партнерство, залучаючи тисячі науковців та інженерів.
