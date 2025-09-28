$41.490.00
27 вересня, 16:24 • 13385 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 22458 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 60590 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 108809 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 45933 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 42163 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 38042 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26962 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 56184 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 57584 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
В Україні запустили венчурний фонд на €50 млн для підтримки стартапів - Федоров

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про запуск Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом €50 млн. Фонд надаватиме українським технологічним компаніям капітал, стратегічну підтримку та доступ до міжнародної мережі.

В Україні запустили венчурний фонд на €50 млн для підтримки стартапів - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом €50 млн. Про це він повідомив у своїх соцмережах, передає УНН.

Навіть під час повномасштабної війни українські стартапи створюють інноваційні продукти та конкурують на глобальному рівні. Наше завдання — підтримати їх розвиток і створити екосистему, привабливу для іноземних інвесторів

- зазначив Федоров.

Фонд створено за підтримки Європейського інвестиційного банку та оголошено спільно зі спецуповноваженим Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

За словами Федорова, фонд надаватиме українським технологічним компаніям на ранній стадії капітал, стратегічну підтримку та доступ до міжнародної мережі. Це дозволить стартапам конкурувати на глобальному рівні й сприятиме формуванню інноваційної екосистеми, привабливої для іноземних інвесторів.

Нагадаємо

Нещодавно у Мінцифри повідомили, що Україна співпрацюватиме з найбільшим дослідницьким інститутом Нідерландів TNO для розробки проривних військових технологій. Кластер Brave1 підписав меморандум про партнерство, залучаючи тисячі науковців та інженерів.

Українські стартапи отримають €1 млн на глобальне масштабування: запущено Startup EDGE26.09.25, 17:00 • 2768 переглядiв

Вероніка Марченко

ЕкономікаТехнології
Європейський інвестиційний банк
Михайло Федоров
Нідерланди
Україна