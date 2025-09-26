Українські стартапи отримають €1 млн на глобальне масштабування: запущено Startup EDGE
Київ • УНН
Український фонд стартапів запускає грантову програму Startup EDGE, яка виділить до €40 000 для інноваційних проєктів на ранніх стадіях. Програма допоможе вивести українські технології на міжнародний ринок та орієнтована на стартапи у сферах Deep Tech, Green Tech та EdTech.
Український фонд стартапів запускає грантову програму Startup EDGE, що виділить до €40 000 для інноваційних проєктів на ранніх стадіях та допоможе вивести українські технології на міжнародний ринок. Про це повідомляє Мінцифри, пише УНН.
Деталі
Підтримка стартапів стає стратегічним кроком для розвитку економіки та технологічної незалежності України. Нову грантову програму Startup EDGE анонсували під час IT Arena 2025 Наталя Денікеєва, заступниця Міністра з питань цифрової економіки, та Жульєн Шуміти, директор програми EU4Innovation East.
Програма орієнтована на стартапи, що працюють у сферах Deep Tech, Green Tech та EdTech. До Deep Tech відносять проєкти з штучного інтелекту, біотехнологій, робототехніки, 5G та Web 3.0. Green Tech передбачає рішення для сталого розвитку, відновлюваної енергетики та зменшення впливу на довкілля, а EdTech охоплює цифрові освітні продукти та технології трансформації навчання.
Фінансова підтримка передбачає:
- Pre-seed стартапи – до €20 000;
- Seed стартапи – до €40 000.
Startup EDGE реалізується Українським фондом стартапів за підтримки EU4Innovation East, проєкту, що фінансується ЄС, співфінансується урядом Франції та впроваджується Expertise France. Мета програми – зміцнити конкурентоспроможність української стартап-екосистеми та допомогти інноваційним компаніям масштабуватися на глобальному рівні.
