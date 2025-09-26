Украинские стартапы получат €1 млн на глобальное масштабирование: запущен Startup EDGE
Киев • УНН
Украинский фонд стартапов запускает грантовую программу Startup EDGE, которая выделит до €40 000 для инновационных проектов на ранних стадиях. Программа поможет вывести украинские технологии на международный рынок и ориентирована на стартапы в сферах Deep Tech, Green Tech и EdTech.
Украинский фонд стартапов запускает грантовую программу Startup EDGE, которая выделит до €40 000 для инновационных проектов на ранних стадиях и поможет вывести украинские технологии на международный рынок. Об этом сообщает Минцифры, пишет УНН.
Подробности
Поддержка стартапов становится стратегическим шагом для развития экономики и технологической независимости Украины. Новую грантовую программу Startup EDGE анонсировали во время IT Arena 2025 Наталья Деникеева, заместитель Министра по вопросам цифровой экономики, и Жюльен Шумити, директор программы EU4Innovation East.
Украина получит от Google $1,5 млн инвестиций на развитие цифрового образования - Минцифры11.09.25, 15:02 • 2336 просмотров
Программа ориентирована на стартапы, работающие в сферах Deep Tech, Green Tech и EdTech. К Deep Tech относятся проекты по искусственному интеллекту, биотехнологиям, робототехнике, 5G и Web 3.0. Green Tech предусматривает решения для устойчивого развития, возобновляемой энергетики и уменьшения воздействия на окружающую среду, а EdTech охватывает цифровые образовательные продукты и технологии трансформации обучения.
Финансовая поддержка предусматривает:
- Pre-seed стартапы – до €20 000;
- Seed стартапы – до €40 000.
Startup EDGE реализуется Украинским фондом стартапов при поддержке EU4Innovation East, проекта, финансируемого ЕС, софинансируемого правительством Франции и внедряемого Expertise France. Цель программы – укрепить конкурентоспособность украинской стартап-экосистемы и помочь инновационным компаниям масштабироваться на глобальном уровне.
еАкциз выходит на финишную прямую: бизнес получит доступ к полному функционалу с ноября 2025 года – Минцифры11.09.25, 12:36 • 2132 просмотра