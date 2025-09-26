$41.490.08
14:33 • 3340 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 9516 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31 • 7562 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 10118 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 14954 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 19086 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 28450 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 34098 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 38609 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28358 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 27134 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 18766 просмотра
Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский11:16 • 8502 просмотра
Известный российский пропагандист тигран кеосаян умер после 8 месяцев в коме11:19 • 7072 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 13679 просмотра
Украинские стартапы получат €1 млн на глобальное масштабирование: запущен Startup EDGE

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Украинский фонд стартапов запускает грантовую программу Startup EDGE, которая выделит до €40 000 для инновационных проектов на ранних стадиях. Программа поможет вывести украинские технологии на международный рынок и ориентирована на стартапы в сферах Deep Tech, Green Tech и EdTech.

Украинские стартапы получат €1 млн на глобальное масштабирование: запущен Startup EDGE

Украинский фонд стартапов запускает грантовую программу Startup EDGE, которая выделит до €40 000 для инновационных проектов на ранних стадиях и поможет вывести украинские технологии на международный рынок. Об этом сообщает Минцифры, пишет УНН.

Подробности

Поддержка стартапов становится стратегическим шагом для развития экономики и технологической независимости Украины. Новую грантовую программу Startup EDGE анонсировали во время IT Arena 2025 Наталья Деникеева, заместитель Министра по вопросам цифровой экономики, и Жюльен Шумити, директор программы EU4Innovation East.

Украина получит от Google $1,5 млн инвестиций на развитие цифрового образования - Минцифры11.09.25, 15:02 • 2336 просмотров

Программа ориентирована на стартапы, работающие в сферах Deep Tech, Green Tech и EdTech. К Deep Tech относятся проекты по искусственному интеллекту, биотехнологиям, робототехнике, 5G и Web 3.0. Green Tech предусматривает решения для устойчивого развития, возобновляемой энергетики и уменьшения воздействия на окружающую среду, а EdTech охватывает цифровые образовательные продукты и технологии трансформации обучения.

Финансовая поддержка предусматривает:

  • Pre-seed стартапы – до €20 000;
    • Seed стартапы – до €40 000.

      Startup EDGE реализуется Украинским фондом стартапов при поддержке EU4Innovation East, проекта, финансируемого ЕС, софинансируемого правительством Франции и внедряемого Expertise France. Цель программы – укрепить конкурентоспособность украинской стартап-экосистемы и помочь инновационным компаниям масштабироваться на глобальном уровне.

      еАкциз выходит на финишную прямую: бизнес получит доступ к полному функционалу с ноября 2025 года – Минцифры11.09.25, 12:36 • 2132 просмотра

      Степан Гафтко

