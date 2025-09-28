В Украине запустили венчурный фонд на €50 млн для поддержки стартапов - Федоров
Киев • УНН
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о запуске Ukraine Phoenix Tech Fund объемом €50 млн. Фонд будет предоставлять украинским технологическим компаниям капитал, стратегическую поддержку и доступ к международной сети.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о запуске частного венчурного фонда Ukraine Phoenix Tech Fund объемом €50 млн. Об этом он сообщил в своих соцсетях, передает УНН.
Даже во время полномасштабной войны украинские стартапы создают инновационные продукты и конкурируют на глобальном уровне. Наша задача — поддержать их развитие и создать экосистему, привлекательную для иностранных инвесторов
Фонд создан при поддержке Европейского инвестиционного банка и объявлен совместно со спецпредставителем Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном.
По словам Федорова, фонд будет предоставлять украинским технологическим компаниям на ранней стадии капитал, стратегическую поддержку и доступ к международной сети. Это позволит стартапам конкурировать на глобальном уровне и будет способствовать формированию инновационной экосистемы, привлекательной для иностранных инвесторов.
Напомним
Недавно в Минцифры сообщили, что Украина будет сотрудничать с крупнейшим исследовательским институтом Нидерландов TNO для разработки прорывных военных технологий. Кластер Brave1 подписал меморандум о партнерстве, привлекая тысячи ученых и инженеров.
Украинские стартапы получат €1 млн на глобальное масштабирование: запущен Startup EDGE26.09.25, 17:00 • 2768 просмотров