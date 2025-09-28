В Украине запустили венчурный фонд на €50 млн для поддержки стартапов - Федоров

$41.490.00
48.710.00
ukenru
16:24 • 13258 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 22151 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 60429 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 108622 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 45839 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 42128 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 38024 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26957 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 56134 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 57537 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
Украину накроют дожди: синоптик назвала регионы с самой низкой температурой27 сентября, 12:15 • 13441 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 13453 просмотра
Новым гендиректором Чернобыльской АЭС стал Сергей Тараканов: биография, опыт и главные задачи27 сентября, 13:38 • 4886 просмотра
"Для слепых венгерских чиновников": Сибига обнародовал точный маршрут вторжения беспилотника из ВенгрииPhoto27 сентября, 15:05 • 3240 просмотра
Провоевал всего три дня: украинские военные взяли в плен белорусаVideo16:46 • 10673 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 27324 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 108627 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 46153 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 56134 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 57537 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Виктор Орбан
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Польша
Львов
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 13464 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 60434 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 36865 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 41995 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 44108 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto
Таймс
Хранитель

В Украине запустили венчурный фонд на €50 млн для поддержки стартапов - Федоров

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о запуске Ukraine Phoenix Tech Fund объемом €50 млн. Фонд будет предоставлять украинским технологическим компаниям капитал, стратегическую поддержку и доступ к международной сети.

В Украине запустили венчурный фонд на €50 млн для поддержки стартапов - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о запуске частного венчурного фонда Ukraine Phoenix Tech Fund объемом €50 млн. Об этом он сообщил в своих соцсетях, передает УНН.

Даже во время полномасштабной войны украинские стартапы создают инновационные продукты и конкурируют на глобальном уровне. Наша задача — поддержать их развитие и создать экосистему, привлекательную для иностранных инвесторов

- отметил Федоров.

Фонд создан при поддержке Европейского инвестиционного банка и объявлен совместно со спецпредставителем Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном.

По словам Федорова, фонд будет предоставлять украинским технологическим компаниям на ранней стадии капитал, стратегическую поддержку и доступ к международной сети. Это позволит стартапам конкурировать на глобальном уровне и будет способствовать формированию инновационной экосистемы, привлекательной для иностранных инвесторов.

Напомним

Недавно в Минцифры сообщили, что Украина будет сотрудничать с крупнейшим исследовательским институтом Нидерландов TNO для разработки прорывных военных технологий. Кластер Brave1 подписал меморандум о партнерстве, привлекая тысячи ученых и инженеров.

Украинские стартапы получат €1 млн на глобальное масштабирование: запущен Startup EDGE26.09.25, 17:00 • 2768 просмотров

Вероника Марченко

ЭкономикаТехнологии
Европейский инвестиционный банк
Михаил Федоров
Нидерланды
Украина