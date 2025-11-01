ЦНАП замість ТЦК: вже в перший день подано майже 4 000 заяв

Українці отримали можливість оформити відстрочку від мобілізації в ЦНАПах. У перший день подано майже 4 000 заяв. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Від сьогодні українці отримали можливість оформити відстрочку від мобілізації в застосунку Резерв+ та ЦНАПах. Нова команда Міноборони впровадила цю можливість з повного нуля лише за три місяці. Тепер не треба їздити до ТЦК, стояти в черзі чи спілкуватися з чиновниками — усе швидко та зручно онлайн або в найближчому ЦНАПі, без жодного корупційного ризику