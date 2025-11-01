ЦНАП замість ТЦК: вже в перший день подано майже 4 000 заяв
Українці тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації в ЦНАПах, а також через застосунок Резерв+. За перший день було подано майже 4 000 заяв, а понад 720 тисяч відстрочок продовжено автоматично.
Українці отримали можливість оформити відстрочку від мобілізації в ЦНАПах. У перший день подано майже 4 000 заяв. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Від сьогодні українці отримали можливість оформити відстрочку від мобілізації в застосунку Резерв+ та ЦНАПах. Нова команда Міноборони впровадила цю можливість з повного нуля лише за три місяці. Тепер не треба їздити до ТЦК, стояти в черзі чи спілкуватися з чиновниками — усе швидко та зручно онлайн або в найближчому ЦНАПі, без жодного корупційного ризику
За його словами, це частина масштабної реформи, результати якої помітні вже в перший день.
Федоров також оприлюднив важливі факти про цифровізацію отримання відстрочки:
- автоматичне продовження відстрочок;
Вже продовжено понад 720 тисяч відстрочок. Якщо дані вже є в державних реєстрах — від людини не треба жодних дій, відстрочку буде продовжено автоматично.
- цифровий формат — пріоритет;
Понад 80% звернень про продовження відстрочки подаються через Резерв+ — без паперових довідок та особистих візитів.
- ЦНАП замість ТЦК.
Для оформлення відстрочки тепер можна звернутися в найближчий ЦНАП, а не стояти в черзі до ТЦК. Вже в перший день подано майже 4 000 заяв.
