ЦПАУ вместо ТЦК: уже в первый день подано почти 4 000 заявлений

Украинцы получили возможность оформить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ. В первый день подано почти 4 000 заявлений. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

С сегодняшнего дня украинцы получили возможность оформить отсрочку от мобилизации в приложении Резерв+ и ЦПАУ. Новая команда Минобороны внедрила эту возможность с полного нуля всего за три месяца. Теперь не нужно ездить в ТЦК, стоять в очереди или общаться с чиновниками — все быстро и удобно онлайн или в ближайшем ЦПАУ, без какого-либо коррупционного риска