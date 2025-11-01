ЦПАУ вместо ТЦК: уже в первый день подано почти 4 000 заявлений
Киев • УНН
Украинцы теперь могут оформить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ, а также через приложение Резерв+. За первый день было подано почти 4 000 заявлений, а более 720 тысяч отсрочек продлены автоматически.
Украинцы получили возможность оформить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ. В первый день подано почти 4 000 заявлений. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
С сегодняшнего дня украинцы получили возможность оформить отсрочку от мобилизации в приложении Резерв+ и ЦПАУ. Новая команда Минобороны внедрила эту возможность с полного нуля всего за три месяца. Теперь не нужно ездить в ТЦК, стоять в очереди или общаться с чиновниками — все быстро и удобно онлайн или в ближайшем ЦПАУ, без какого-либо коррупционного риска
По его словам, это часть масштабной реформы, результаты которой заметны уже в первый день.
Федоров также обнародовал важные факты о цифровизации получения отсрочки:
- автоматическое продление отсрочек;
Уже продлено более 720 тысяч отсрочек. Если данные уже есть в государственных реестрах — от человека не требуется никаких действий, отсрочка будет продлена автоматически.
- цифровой формат — приоритет;
Более 80% обращений о продлении отсрочки подаются через Резерв+ — без бумажных справок и личных визитов.
- ЦПАУ вместо ТЦК.
Для оформления отсрочки теперь можно обратиться в ближайший ЦПАУ, а не стоять в очереди в ТЦК. Уже в первый день подано почти 4 000 заявлений.
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября01.11.25, 08:00 • 47918 просмотров