Эксклюзив
07:00 • 2786 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
06:00 • 10594 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 21336 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 37508 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 35921 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 34175 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 35528 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30308 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 52404 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 21335 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
публикации
Эксклюзивы
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября

Киев • УНН

 • 10601 просмотра

С 1 ноября в Украине вводятся новые правила оформления отсрочек от мобилизации через "Резерв+" или ЦПАУ. Также с 5 ноября продлено военное положение и всеобщая мобилизация до 3 февраля 2026 года.

Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября

С субботы, 1 ноября, в Украине произойдет ряд изменений. В частности, теперь отсрочку от мобилизации можно будет оформить только через "Резерв+" или в Центрах предоставления админуслуг, некоторые категории граждан смогут получить Базовую социальную помощь, а с 5 ноября в Украине будет продлено военное положение и всеобщая мобилизация, пишет УНН. 

Порядок оформления отсрочек

С 1 ноября 2025 года в Украине вводятся новые правила оформления отсрочек от мобилизации, направленные на повышение прозрачности и цифровизацию процесса. Большинство отсрочек будут продлеваться автоматически, а подача документов возможна онлайн через приложение "Резерв+" или офлайн в ЦНАП.

В соответствии с постановлением правительства №1364, при наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период военнообязанные лично через центры предоставления административных услуг подают на имя председателя комиссии районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела по месту пребывания на воинском учете заявление о предоставлении отсрочки от призыва. 

Ранее заявление о предоставлении отсрочки подавалось в ТЦК по месту пребывания на воинском учете. 

В заявлении, которое подается в ЦНАП, должно содержаться: 

  • фамилия, собственное имя и отчество (при наличии);
    • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте гражданина Украины); 
      • дата рождения; 
        • адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания); адрес электронной почты; 
          • контактный номер телефона.

            К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов. 

            Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации соответствующим ТЦК или не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня его получения.

            При подаче заявления военнообязанный предъявляет военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме). 

            В случае положительного решения в протоколе отдельно указывается срок, на который предоставлена отсрочка, и срок действия соответствующих законных оснований (наступление обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку). В случае отказа в предоставлении отсрочки в протоколе указываются причины такого отказа. 

            В случае положительного решения комиссии сведения о предоставлении отсрочки в течение одного дня с даты принятия такого решения вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и отображаются в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста. 

            С 1 ноября украинцы смогут оформить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ24.10.25, 18:07 • 3926 просмотров

            Базовая социальная помощь

            В марте Кабинет министров запустил экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи, которым с 1 июля был введен новый вид выплат для семей с низкими доходами.

            С 1 июля ее могли получить граждане, которые на дату обращения за назначением помощи являются получателями:

            • государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
              • помощи на детей одиноким матерям;
                • помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
                  • временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

                    Отмечалось, что с 1 октября 2025 года ее смогут получать – другие семьи, которые соответствуют требованиям экспериментального проекта, однако в начале октября эта дата была перенесена на 1 ноября. 

                    Размер помощи привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 грн. Размер помощи рассчитывается индивидуально и равен разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

                    Минцифры запустило Базовую социальную помощь: как оформить через "Дію"30.10.25, 17:09 • 7614 просмотров

                    Продление военного положения и мобилизации

                    21 октября Верховная Рада 17-й раз поддержала законопроект о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, начиная с 5 ноября текущего года.

                    Действие военного положения и мобилизации будет продлено до 3 февраля 2026 года. 

                    Рада в 17-й раз продлила военное положение21.10.25, 12:31 • 3255 просмотров

                    Коммунальные услуги

                    До конца октября в Украине должно было закончиться действие специальных обязанностей по поставке природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям по фиксированным ценам.

                    В середине октября, это действие было продлено до 31 марта 2026 года (включительно) предприятия группы "Нафтогаз" будут поставлять газ по фиксированным ценам (с НДС, но без платы за транспортировку):

                    • предприятиям теплокоммунэнерго и другим потребителям, поставляющим тепловую энергию для нужд населения, – по 7420 гривен за тысячу кубометров;
                      • бюджетным учреждениям – по 16 390 гривен за тысячу кубометров.

                        Месячные тарифы на газ в Украине выросли, годовые остаются стабильными31.10.25, 15:32 • 2442 просмотра

                        Павел Башинский

                        Общество Политика публикации
