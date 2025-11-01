$42.080.01
48.980.00
ukenru
06:00 • 3792 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 18708 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 35391 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 34030 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 33179 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 35267 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 30171 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 51589 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 21291 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 44514 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
московська область занурилася в темряву після атаки дронівVideo31 жовтня, 22:28 • 10944 перегляди
Журналіст Bild Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від російського “першого каналу”: що він відповів31 жовтня, 23:33 • 20000 перегляди
російські спецслужби застосовують методи ІДІЛ у гібридній війні проти Європи - ЦПД01:07 • 10370 перегляди
Канада планує передати Україні російський Ан-124, але є нюанс - Bloomberg01:41 • 7186 перегляди
росія легалізує мобілізацію українців: у Мелітополі готують "військові списки" - ЦНС03:18 • 6486 перегляди
Публікації
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 06:00 • 3782 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 44798 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 51586 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 44511 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 46355 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Джон Реткліфф (політик)
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 44806 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 30736 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 39438 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 71562 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 75301 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The Washington Post
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-47М2 «Кинджал»

Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада

Київ • УНН

 • 3796 перегляди

З 1 листопада в Україні запроваджуються нові правила оформлення відстрочок від мобілізації через "Резерв+" або ЦНАП. Також з 5 листопада продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 3 лютого 2026 року.

Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада

З суботи, 1 листопада, в Україні відбудеться низка змін. Зокрема, тепер відстрочку від мобілізації можна буде оформити лише через "Резерв+", або у Центрах надання адмінпослуг, деякі категорії громадян зможуть отримати Базову соціальну допомогу, а з 5 листопада в Україні буде продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію, пише УНН. 

Порядок оформлення відстрочок

З 1 листопада 2025 року в Україні запроваджуються нові правила оформлення відстрочок від мобілізації, спрямовані на підвищення прозорості та цифровізацію процесу. Більшість відстрочок продовжуватимуться автоматично, а подання документів можливе онлайн через застосунок "Резерв+" або офлайн у ЦНАП.

Відповідно до постанови уряду №1364, за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язані особисто через центри надання адміністративних послуг подають на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу за місцем перебування на військовому обліку заяву про надання відстрочки від призову. 

Раніше заява про надання відстрочки подавалася до ТЦК за за місцем перебування на військовому обліку. 

У заяві, яка подається до ЦНАП, повинно міститися: 

  • прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);
    • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України); 
      • дату народження; 
        • адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування); адресу електронної пошти; 
          • контактний номер телефону.

            До заяви додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів. 

            Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації відповідним ТЦК або не пізніше ніж протягом одного робочого дня з дня її отримання.

            Під час подання заяви військовозобов’язаний пред’являє військовообліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі). 

            У разі позитивного рішення у протоколі окремо зазначається строк, на який надано відстрочку, та строк дії відповідних законних підстав (настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку). У разі відмови у наданні відстрочки у протоколі зазначаються причини такої відмови. 

            У разі позитивного рішення комісії відомості щодо надання відстрочки протягом одного дня з дати прийняття такого рішення вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та відображаються в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста. 

            З 1 листопада українці зможуть оформити відстрочку від мобілізації у ЦНАПах24.10.25, 18:07 • 3925 переглядiв

            Базова соціальна допомога

            В березні Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт щодо надання базової соціальної допомоги, яким з 1 липня було запроваджено новий вид виплат для сімей з низькими доходами.

            З 1 липня її могли отримати громадяни, які на дату звернення за призначенням допомоги є отримувачами:

            • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
              • допомоги на дітей одиноким матерям;
                • допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
                  • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

                    Зазначалося, що з 1 жовтня 2025 року її зможуть отримувати – інші сім’ї, які відповідають вимогам експериментального проєкту, проте на початку жовтня цю дату було перенесено на 1 листопада. 

                    Розмір допомоги прив'язаний до базової величини, яка зараз становить 4 500 грн. Розмір допомоги розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

                    Мінцифри запустило Базову соціальну допомогу: як оформити через "Дію"30.10.25, 17:09 • 7574 перегляди

                    Продовження воєнного стану та мобілізації

                    21 жовтня Верховна Рада 17-й раз підтримала законопроєкт про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізаціії ще на 90 днів, починаючи з 5 листопада поточного року.

                    Дії воєнного стану та мобілізації буде продовжено до 3 лютого 2026 року. 

                    Рада в 17-й раз продовжила воєнний стан21.10.25, 12:31 • 3255 переглядiв

                    Комунальні послуги

                    До кінця жовтня в Україні мала б закінчитися дія спеціальних обов’язків щодо постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам за фіксованими цінами.

                    У середині жовтня, ця дія була продовжена до 31 березня 2026 року (включно) підприємства групи "Нафтогаз" постачатимуть газ за фіксованими цінами (з ПДВ, але без плати за транспортування):

                    • підприємствам теплокомуненерго та іншим споживачам, які постачають теплову енергію для потреб населення, – по 7420 гривень за тисячу кубометрів;
                      • бюджетним установам – по 16 390 гривень за тисячу кубометрів.

                        Місячні тарифи на газ в Україні зросли, річні залишаються стабільними31.10.25, 15:32 • 2410 переглядiв

                        Павло Башинський

                        СуспільствоПолітикаПублікації
                        Енергетика
                        Опалення
                        Кабінет Міністрів України
                        Мобілізація
                        Воєнний стан
                        ТЦК та СП
                        Нафтогаз України
                        Верховна Рада України
                        Україна