Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада

З суботи, 1 листопада, в Україні відбудеться низка змін. Зокрема, тепер відстрочку від мобілізації можна буде оформити лише через "Резерв+", або у Центрах надання адмінпослуг, деякі категорії громадян зможуть отримати Базову соціальну допомогу, а з 5 листопада в Україні буде продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію, пише УНН.

Порядок оформлення відстрочок

З 1 листопада 2025 року в Україні запроваджуються нові правила оформлення відстрочок від мобілізації, спрямовані на підвищення прозорості та цифровізацію процесу. Більшість відстрочок продовжуватимуться автоматично, а подання документів можливе онлайн через застосунок "Резерв+" або офлайн у ЦНАП.

Відповідно до постанови уряду №1364, за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язані особисто через центри надання адміністративних послуг подають на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу за місцем перебування на військовому обліку заяву про надання відстрочки від призову.

Раніше заява про надання відстрочки подавалася до ТЦК за за місцем перебування на військовому обліку.

У заяві, яка подається до ЦНАП, повинно міститися:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України);

дату народження;

адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування); адресу електронної пошти;

контактний номер телефону.

До заяви додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів.

Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації відповідним ТЦК або не пізніше ніж протягом одного робочого дня з дня її отримання.

Під час подання заяви військовозобов’язаний пред’являє військовообліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі).

У разі позитивного рішення у протоколі окремо зазначається строк, на який надано відстрочку, та строк дії відповідних законних підстав (настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку). У разі відмови у наданні відстрочки у протоколі зазначаються причини такої відмови.

У разі позитивного рішення комісії відомості щодо надання відстрочки протягом одного дня з дати прийняття такого рішення вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та відображаються в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Базова соціальна допомога

В березні Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт щодо надання базової соціальної допомоги, яким з 1 липня було запроваджено новий вид виплат для сімей з низькими доходами.

З 1 липня її могли отримати громадяни, які на дату звернення за призначенням допомоги є отримувачами:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Зазначалося, що з 1 жовтня 2025 року її зможуть отримувати – інші сім’ї, які відповідають вимогам експериментального проєкту, проте на початку жовтня цю дату було перенесено на 1 листопада.

Розмір допомоги прив'язаний до базової величини, яка зараз становить 4 500 грн. Розмір допомоги розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

Продовження воєнного стану та мобілізації

21 жовтня Верховна Рада 17-й раз підтримала законопроєкт про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізаціії ще на 90 днів, починаючи з 5 листопада поточного року.

Дії воєнного стану та мобілізації буде продовжено до 3 лютого 2026 року.

Комунальні послуги

До кінця жовтня в Україні мала б закінчитися дія спеціальних обов’язків щодо постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам за фіксованими цінами.

У середині жовтня, ця дія була продовжена до 31 березня 2026 року (включно) підприємства групи "Нафтогаз" постачатимуть газ за фіксованими цінами (з ПДВ, але без плати за транспортування):

підприємствам теплокомуненерго та іншим споживачам, які постачають теплову енергію для потреб населення, – по 7420 гривень за тисячу кубометрів;

бюджетним установам – по 16 390 гривень за тисячу кубометрів.

