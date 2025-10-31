Місячні тарифи на газ в Україні зросли, річні залишаються стабільними

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
12:28 • 4968 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 13805 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 7712 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 19053 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 13113 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 17914 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 24138 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 14142 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23945 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
31 жовтня, 07:20 • 22016 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto31 жовтня, 06:24 • 33507 перегляди
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росіїVideo31 жовтня, 06:50 • 7510 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39 • 28639 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 23146 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 14987 перегляди
Публікації
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 13807 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 19055 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 15238 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 23410 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 66770 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Музикант
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Литва
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 4908 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 26442 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 58882 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 63271 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 85409 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Золото

Місячні тарифи на газ в Україні зросли, річні залишаються стабільними

Київ • УНН

 • 356 перегляди

У листопаді 2025 року місячні тарифи на газ для населення зростають, тоді як річні пропозиції залишаються без змін. Більшість українських домогосподарств отримують газ за річними тарифами, які коливаються від 7,79 до 9,98 грн за кубометр.

Місячні тарифи на газ в Україні зросли, річні залишаються стабільними

У листопаді 2025 року на ринку газу для населення місячні тарифи показують підвищення, тоді як річні пропозиції залишаються без змін. Про це повідомляє УНН з посиланням на Газправда.

Деталі

На українському ринку газу для населення присутні дев’ять постачальників. Чотири компанії пропонують лише річну ціну, п’ять – як річну, так і змінну місячну.

Місячна ціна у листопаді коливається від 8,46 до 29,99 грн за кубометр. Один із постачальників підвищив місячний тариф одразу на 6 грн.

Вартість кубометра газу в рамках річних тарифів коливається  від 7,79 до 9,98 грн. Найпоширеніший постачальник для побутових споживачів, ГК "Нафтогаз України", пропонує річний тариф у 7,96 грн за куб, який діятиме щонайменше до квітня 2026 року.

Зауважимо, що більшість українських домогосподарств (понад 12 млн, або 98%) отримують "блакитне паливо" саме через річні тарифи.

Додатково

Україна планує залучити 2 мільярди євро для додаткового імпорту газу. Фінансування надійде з внутрішніх резервів та зовнішньої допомоги партнерів.

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Опалення
Нафтогаз України
Україна