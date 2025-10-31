Місячні тарифи на газ в Україні зросли, річні залишаються стабільними
Київ • УНН
У листопаді 2025 року на ринку газу для населення місячні тарифи показують підвищення, тоді як річні пропозиції залишаються без змін. Про це повідомляє УНН з посиланням на Газправда.
Деталі
На українському ринку газу для населення присутні дев’ять постачальників. Чотири компанії пропонують лише річну ціну, п’ять – як річну, так і змінну місячну.
Місячна ціна у листопаді коливається від 8,46 до 29,99 грн за кубометр. Один із постачальників підвищив місячний тариф одразу на 6 грн.
Вартість кубометра газу в рамках річних тарифів коливається від 7,79 до 9,98 грн. Найпоширеніший постачальник для побутових споживачів, ГК "Нафтогаз України", пропонує річний тариф у 7,96 грн за куб, який діятиме щонайменше до квітня 2026 року.
Зауважимо, що більшість українських домогосподарств (понад 12 млн, або 98%) отримують "блакитне паливо" саме через річні тарифи.
Додатково
Україна планує залучити 2 мільярди євро для додаткового імпорту газу. Фінансування надійде з внутрішніх резервів та зовнішньої допомоги партнерів.