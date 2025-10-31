Месячные тарифы на газ в Украине выросли, годовые остаются стабильными
Киев • УНН
В ноябре 2025 года месячные тарифы на газ для населения растут, тогда как годовые предложения остаются без изменений. Большинство украинских домохозяйств получают газ по годовым тарифам, которые колеблются от 7,79 до 9,98 грн за кубометр.
В ноябре 2025 года на рынке газа для населения месячные тарифы показывают повышение, тогда как годовые предложения остаются без изменений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Газправда.
Детали
На украинском рынке газа для населения присутствуют девять поставщиков. Четыре компании предлагают только годовую цену, пять – как годовую, так и переменную месячную.
Месячная цена в ноябре колеблется от 8,46 до 29,99 грн за кубометр. Один из поставщиков повысил месячный тариф сразу на 6 грн.
Стоимость кубометра газа в рамках годовых тарифов колеблется от 7,79 до 9,98 грн. Самый распространенный поставщик для бытовых потребителей, ГК "Нафтогаз Украины", предлагает годовой тариф в 7,96 грн за куб, который будет действовать как минимум до апреля 2026 года.
Отметим, что большинство украинских домохозяйств (более 12 млн, или 98%) получают "голубое топливо" именно через годовые тарифы.
Дополнительно
Украина планирует привлечь 2 миллиарда евро для дополнительного импорта газа. Финансирование поступит из внутренних резервов и внешней помощи партнеров.