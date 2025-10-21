$41.760.03
09:34 • 3960 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 8112 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 10162 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 11988 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 21858 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
05:35 • 19562 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 16639 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 28157 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 48443 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 39503 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
Рада в 17-й раз продовжила воєнний стан

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Верховна Рада України прийняла Закон, яким затвердила Указ Президента про продовження строку дії воєнного стану. Його продовжено з 5 листопада 2025 року на 90 діб.

Рада в 17-й раз продовжила воєнний стан

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів, починаючи з 5 листопада поточного року. Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради України, пише УНН.

Верховна Рада України прийняла Закон, яким затвердила відповідний Указ Президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні (реєстр. № 14128)

- йдеться в повідомленні.

Продовження дії воєнного стану відбудеться із 5 листопада 2025 року строком на 90 діб.

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський пропонував продовжити дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів, починаючи з 5 листопада поточного року.

Нардеп, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявляв, що не можна сказати, що в Україні на 100% виконуються мобілізаційні дії. Не вистачає людей для того, щоб формувати резерви.

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна