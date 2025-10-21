Рада в 17-й раз продовжила воєнний стан
Київ • УНН
Верховна Рада України прийняла Закон, яким затвердила Указ Президента про продовження строку дії воєнного стану. Його продовжено з 5 листопада 2025 року на 90 діб.
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів, починаючи з 5 листопада поточного року. Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради України, пише УНН.
Верховна Рада України прийняла Закон, яким затвердила відповідний Указ Президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні (реєстр. № 14128)
Продовження дії воєнного стану відбудеться із 5 листопада 2025 року строком на 90 діб.
Доповнення
Раніше Президент України Володимир Зеленський пропонував продовжити дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів, починаючи з 5 листопада поточного року.
Нардеп, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявляв, що не можна сказати, що в Україні на 100% виконуються мобілізаційні дії. Не вистачає людей для того, щоб формувати резерви.