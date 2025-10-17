У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в Україні
Київ • УНН
Нардеп Єгор Чернєв заявив, що мобілізаційні дії в Україні не виконуються на 100%, і не вистачає людей для формування резервів, хоча для поповнення втрат їх достатньо. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про зростання кількості звернень щодо порушень прав під час мобілізації з боку ТЦК.
На сьогодні не можна сказати, що в Україні на 100% виконуються мобілізаційні дії. Не вистачає людей для того, щоб формувати резерви. Про це заявив журналісту УНН нардеп, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
Оцінка мобілізації в Україні
Я не можу сказати, що на сьогодні на 100% виконуються мобілізаційні дії. Ми маємо таку синусоїду, коли в якісь місяці дещо краща кількість, в інші місяці дещо нижча кількість тих людей, які мобілізуються. З того, що говорить наше Міністерство оборони – цього вистачає для того, щоб поповнювати втрати, які ми маємо, але формувати резерви, на жаль, ми поки що не можемо, цього не достатньо для того, щоб формувати повноцінні резерви
Протидія насильству під час мобілізації
Чернєв прокоментував випадки застосування фізичного насильства працівниками ТЦК під час мобілізації.
Все має бути в рамках закону 100%. Ми намагаємося боротися з цим. Посилювали відповідальність в тому числі ТЦК, ми проти "бусифікації", наш комітет проводив декілька разів засідання, щоб якось все ж таки зменшити саме такий вплив, фізичні засоби щодо мобілізації. На жаль, ексцеси відбуваються. Цим мають займатися правоохоронні органи, робити висновки
Правоохоронці викрили численні корупційні схеми під час мобілізації: деталі16.10.25, 13:25 • 3206 переглядiв
Проблеми з ТЦК та мобілізацією
У березні омбудсман Лубінець Дмитро повідомляв, що у 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. І тенденція зберігається.
Він розповідав, що за 2,5 місяці вони отримали більш як 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.
У 2024 році Офіс Омбудсмена отримав 1560 звернень від громадян, які вважали, що їх права порушуються ТЦК та СП.
Нещодавно у мережах розгорівся скандал навколо умов перебування мобілізованих на розподільчому центрі в районі ДВРЗ (Дарницький вагоноремонтний завод – ред.) у Києві. Блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила фото, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах.
У Київському міському ТЦК назвали цю інформацію "викривленою" і заперечили наявність проблем.
У березні цього року ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт №12442 про кримінальну відповідальність за порушення правил мобілізації та медогляду для керівників ТЦК, очільників та членів ВЛК.
З 1 вересня військовослужбовці ТЦК зобов'язані використовувати боді-камери під час оповіщення громадян. За майже два тижні камери вже зафіксували низку правопорушень, а відповідні матеріали передані до правоохоронних органів.
У вересні цього року міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News заявляв, що за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання.
Окрім того, Шмигаль стверджував, що більшість українців свідомо реагують й приходять до ТЦК після отримання повістки. За його словами, пори скандальні випадки, які активно підсвічують росіяни, мобілізація залишається критично важливим елементом для оборони України.