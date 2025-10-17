У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в Україні

На сьогодні не можна сказати, що в Україні на 100% виконуються мобілізаційні дії. Не вистачає людей для того, щоб формувати резерви. Про це заявив журналісту УНН нардеп, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Оцінка мобілізації в Україні

Я не можу сказати, що на сьогодні на 100% виконуються мобілізаційні дії. Ми маємо таку синусоїду, коли в якісь місяці дещо краща кількість, в інші місяці дещо нижча кількість тих людей, які мобілізуються. З того, що говорить наше Міністерство оборони – цього вистачає для того, щоб поповнювати втрати, які ми маємо, але формувати резерви, на жаль, ми поки що не можемо, цього не достатньо для того, щоб формувати повноцінні резерви - розповів Чернєв.

Протидія насильству під час мобілізації

Чернєв прокоментував випадки застосування фізичного насильства працівниками ТЦК під час мобілізації.

Все має бути в рамках закону 100%. Ми намагаємося боротися з цим. Посилювали відповідальність в тому числі ТЦК, ми проти "бусифікації", наш комітет проводив декілька разів засідання, щоб якось все ж таки зменшити саме такий вплив, фізичні засоби щодо мобілізації. На жаль, ексцеси відбуваються. Цим мають займатися правоохоронні органи, робити висновки - заявив Чернєв.

Правоохоронці викрили численні корупційні схеми під час мобілізації: деталі

Проблеми з ТЦК та мобілізацією

У березні омбудсман Лубінець Дмитро повідомляв, що у 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. І тенденція зберігається.

Він розповідав, що за 2,5 місяці вони отримали більш як 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

У 2024 році Офіс Омбудсмена отримав 1560 звернень від громадян, які вважали, що їх права порушуються ТЦК та СП.

Нещодавно у мережах розгорівся скандал навколо умов перебування мобілізованих на розподільчому центрі в районі ДВРЗ (Дарницький вагоноремонтний завод – ред.) у Києві. Блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила фото, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах.

У Київському міському ТЦК назвали цю інформацію "викривленою" і заперечили наявність проблем.

У березні цього року ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт №12442 про кримінальну відповідальність за порушення правил мобілізації та медогляду для керівників ТЦК, очільників та членів ВЛК.

З 1 вересня військовослужбовці ТЦК зобов'язані використовувати боді-камери під час оповіщення громадян. За майже два тижні камери вже зафіксували низку правопорушень, а відповідні матеріали передані до правоохоронних органів.

У вересні цього року міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News заявляв, що за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання.

Окрім того, Шмигаль стверджував, що більшість українців свідомо реагують й приходять до ТЦК після отримання повістки. За його словами, пори скандальні випадки, які активно підсвічують росіяни, мобілізація залишається критично важливим елементом для оборони України.